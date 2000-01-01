تعرف على كيفية التداول مع XTB
تابعنا كل يوم الثلثاء في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دبي الإمارات العربية المتحدة لتحليل مباشر للسوق ، يتم عرضه على قناة اليوتيوب الخاصة بنا، متبوعًا بمناقشة مباشرة ، حيث يمكنك الدردشة مع محلل السوق ومديري الحسابات لدينا. إذا كنت ترغب في أي وقت في متابعة خبير أثناء تحليله للسوق والإجابة على أسئلتك على الفور ، فهذه هي فرصتك. اشترك أدناه وانضم إلى جلستنا القادمة.
دورات تداول XTB
اكتشف مجموعتنا المختارة من دورات الفيديو المصممة لمساعدتك على البدء في رحلة التداول الخاصة بك! التي تشمل على:
- دليل المبتدئين للتداول: 5 دروس فيديو
- أفضل إستراتيجيات التداول: 13 درس فيديو + كتاب إلكتروني
- كيفية إنشاء محفظة أسهم CFD: 6 دروس فيديو + محتوى إضافي
- كيفية تطوير عقلية التداول: دورة عبر الإنترنت لمدة 12 ساعة
- الوصول إلى مجموعة التيليغرام الحصرية الخاصة بـ XTB والتي يديرها محلل السوق لدينا
يرجى ملاحظة أن الدورات التدريبية عبر الإنترنت أعلاه متاحة لجميع عملاء XTB بشكل قياسي!