تابعنا كل يوم الثلثاء في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دبي الإمارات العربية المتحدة لتحليل مباشر للسوق ، يتم عرضه على قناة اليوتيوب الخاصة بنا، متبوعًا بمناقشة مباشرة ، حيث يمكنك الدردشة مع محلل السوق ومديري الحسابات لدينا. إذا كنت ترغب في أي وقت في متابعة خبير أثناء تحليله للسوق والإجابة على أسئلتك على الفور ، فهذه هي فرصتك. اشترك أدناه وانضم إلى جلستنا القادمة.

 

دورات تداول XTB

اكتشف مجموعتنا المختارة من دورات الفيديو المصممة لمساعدتك على البدء في رحلة التداول الخاصة بك! التي تشمل على:

  • دليل المبتدئين للتداول: 5 دروس فيديو
  • أفضل إستراتيجيات التداول: 13 درس فيديو + كتاب إلكتروني
  • كيفية إنشاء محفظة أسهم CFD: 6 دروس فيديو + محتوى إضافي
  • كيفية تطوير عقلية التداول: دورة عبر الإنترنت لمدة 12 ساعة
  • الوصول إلى مجموعة التيليغرام الحصرية الخاصة بـ XTB والتي يديرها محلل السوق لدينا

يرجى ملاحظة أن الدورات التدريبية عبر الإنترنت أعلاه متاحة لجميع عملاء XTB بشكل قياسي!

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات