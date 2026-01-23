اقرأ أكثر
عاجل: ارتفاع مفاجئ للين الياباني؛ سعر USDJPYعند أدنى مستوى له منذ أوائل يناير 💡

سجل الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار، متراجعًا دون مستوى الدعم الرئيسي عند 157، ومختبرًا حاجز 156.36، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا. وقد حفز هذا...

