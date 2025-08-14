أكبر انخفاض يومي فيTapestry هذا العام 💡

انخفضت أسهم شركة تابستري (TPR.US)، الشركة القابضة الأمريكية الشهيرة، المالكة لعلامات تجارية فاخرة، بنسبة تقارب 13% قبل افتتاح التداول في وول ستريت عقب نشر نتائجها المالية. وتمتلك الشركة علامات تجارية مثل كوتش وكيت سبيد.

للسنة المالية 2026، تتوقع الشركة ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 5.30 و5.45 دولار أمريكي، وهو أقل من توقعات المحللين (5.49 دولار أمريكي)، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف تعريفة الاستيراد الإضافية البالغة حوالي 60 سنتًا للسهم، مما سيؤدي إلى انخفاض في هامش الربح بنحو 230 نقطة أساس، وخصم 160 مليون دولار أمريكي من الأرباح. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 7.12 مليار دولار أمريكي. في الربع الأخير، ارتفعت مبيعات كوتش بنسبة 13%، وانخفضت مبيعات كيت سبيد بنسبة 13%؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.72 مليار دولار أمريكي، وبلغ ربح السهم 1.04 دولار أمريكي، وكلاهما يتجاوز التوقعات. رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 14% إلى 0.40 دولار أمريكي، على أن تُدفع في سبتمبر.

عقب نشر التقرير والتوقعات، تشهد أسهم شركة Tapestry انخفاضًا نتيجةً لتوقعات أرباح أقل من المتوقع، نتيجةً لتكاليف التعريفات الجمركية والمخاوف بشأن مستقبل الصناعة. يأتي هذا الانخفاض بعد فترة من النمو القوي، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 74% تقريبًا منذ بداية العام وحتى أمس. ولا تزال Tapestry من الشركات الرائدة في سوق الإكسسوارات الفاخرة في الولايات المتحدة، بفضل المكانة القوية لعلامة Coach التجارية وسياسة التسعير الفعّالة، إلا أن ارتفاع تكاليف الاستيراد والتغيرات في سلوك المستهلك قد يحدّان من نمو الأرباح في الأرباع القادمة.

انخفضت أسهم Tapestry اليوم بنسبة 13% تقريبًا، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها هذا العام. ومن المثير للاهتمام، مع هذا الانخفاض الكبير، أن سعر السهم يُعيد حاليًا اختبار المتوسط المتحرك الأسي (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) لخمسين يومًا لأول مرة منذ يونيو.

المصدر: xStation