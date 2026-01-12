اقرأ أكثر
٤:٤٣ م · ١٢ يناير ٢٠٢٦

أسهم الدفاع الأوروبية مع محفز جديد⚔️❓

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
تباين أداء المؤشرات الأوروبية مع بداية المرحلة الثانية من جلسة تداول يوم الاثنين. فقد ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.29%، بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.19%، وتراجع...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات