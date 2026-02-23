اقرأ أكثر
٩:٠٥ م · ٢٣ فبراير ٢٠٢٦

باي بال هدف محتمل للاستحواذ - بلومبيرغ. أسعار الأسهم ترتفع بنسبة 9% 📈

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
تستقطب شركة باي بال (PYPL.US) اهتمامًا متزايدًا للاستحواذات المحتملة بعد انخفاض أسهمها بنسبة 46% خلال العام (حيث تراجعت قيمتها السوقية إلى حوالي 38.4 مليار دولار أمريكي)،...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات