بيرنو ريكارد يحقق أعلى ديناميكيات النمو منذ عام 2023 📈

أعلنت شركة بيرنو ريكارد (RI.FR)، عملاق صناعة الكحول الأوروبية، عن انخفاض في المبيعات العضوية بنسبة 3% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما كان أفضل قليلاً من توقعات انخفاض بنسبة 3.2%. وانخفضت الأرباح التشغيلية من الأنشطة الاعتيادية بنسبة 0.8%، بينما توقع السوق انخفاضاً بنسبة 3%. وبلغت الأرباح لكل سهم من الأنشطة المتكررة 7.26 يورو، متجاوزةً بذلك التوقعات بنسبة 3.9%. وكانت النتائج الإقليمية متباينة: فقد دعم النمو في الهند المبيعات في آسيا، لكن الصين أضعفت النتائج بسبب ضعف الطلب وتحقيق مكافحة الإغراق. وشهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في المبيعات بنسبة 6% للعام بأكمله، وتتوقع المجموعة مزيداً من التعديلات على مخزون الموزعين في عام 2026. وحذرت الإدارة من أن الربع الأول من السنة المالية 2026 سيشهد انخفاضاً في المبيعات، لكنها تتوقع تحسناً في النصف الثاني من العام. يشير المحللون إلى ضغوط على هوامش الربح وتوقعات معتدلة لعام ٢٠٢٦، على الرغم من أن الشركة، على المدى المتوسط، تؤكد أهدافها الطموحة لنمو المبيعات العضوية بنسبة تتراوح بين ٣٪ و٦٪ سنويًا للفترة ٢٠٢٧-٢٠٢٩. كما تُنفذ المجموعة خطة لتوفير التكاليف بقيمة مليار يورو للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٩ لدعم توسيع هوامش الربح وتحسين الكفاءة.

النتائج الرئيسية والمقارنة مع التوقعات:

المبيعات العضوية للسنة المالية 2025: -3% مقابل -3.2% المتوقعة (أفضل من المتوقع)

الربح التشغيلي (العضوي): -0.8% مقابل -3% المتوقعة (أفضل بكثير)

ربحية السهم من العمليات المتكررة: 7.26 يورو مقابل 6.93 يورو المتوقعة (+3.9%)

إيرادات السنة المالية 2025: 10.96 مليار يورو

الربح التشغيلي للسنة المالية 2025: 2.95 مليار يورو

المبيعات في الصين للسنة المالية 2025: -21% على أساس سنوي (أثر سلبي: ضعف الطلب، تحقيق مكافحة الإغراق)

المبيعات في الولايات المتحدة للسنة المالية 2025: -6% على أساس سنوي (انخفاض إضافي بسبب تعديلات المخزون والتعريفات الجمركية)

التوقعات الإجماعية للسنة المالية 2026: نمو في المبيعات العضوية بنسبة +0.5% مقابل -3% في السنة المالية 2025 (انتعاش معتدل، عبء في الربع الأول من عام 2026)

تبدو مخططات الشركة مثيرة للاهتمام بعد جلسة اليوم. تخترق الأسهم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا (المنحنى الأزرق) لأول مرة منذ أغسطس 2023. علاوة على ذلك، بالنظر إلى مؤشر القوة النسبية لـ 14 أسبوعًا، يُمكننا أيضًا ملاحظة أن الزخم الصعودي هو الآن الأقوى منذ ذلك الحين. على الفاصل الزمني W1، لا يزال المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا هو نقطة الدعم الأهم، وعلى الفاصل الزمني D1، هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، والذي يُخترق بوضوح اليوم أيضًا.

المصدر: xStation