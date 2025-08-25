بيرنشتاين يحذر من سهم إنتل 💡

توصي بيرنشتاين بتجنب سهم إنتل ( INTC.US ) على الرغم من الحفاظ على تصنيف "أداء السوق" وسعر مستهدف يبلغ 21 دولارًا أمريكيًا، وذلك بسبب انخفاض قيمة السهم بنسبة 11% تقريبًا نتيجة إصدار 520 مليون سهم جديد، بيع معظمها للحكومة الأمريكية.

قد يوفر تحول الحكومة الأمريكية إلى أكبر مساهم استقرارًا على المدى القصير، ولكنه قد يحد أيضًا من المرونة الاستراتيجية للشركة.

تواجه إنتل تحديات هيكلية كبيرة، بما في ذلك التأخيرات التكنولوجية وفقدان حصة سوقية لصالح المنافسين، مما يُبقي على حالة من عدم اليقين الاستثماري على المدى الطويل.

الوصف:

توصي بيرنشتاين بتجنب سهم إنتل (INTC.US) على الرغم من تأكيدها على تصنيف "أداء السوق" وسعر مستهدف يبلغ 21 دولارًا أمريكيًا. وتشير المحللة ستايسي راسغون إلى أن إصدار ما يقرب من 520 مليون سهم جديد، بما في ذلك حصة كبيرة بيعت للحكومة الأمريكية، قد أدى إلى انخفاض قيمة المساهمين بشكل كبير بنسبة 11% تقريبًا، وهو أمر غير مواتٍ للمستثمرين الحاليين. أصبحت الحكومة الأمريكية أكبر مساهم في إنتل، الأمر الذي قد يُسهم في استقرار الوضع، لكنه قد يُحدّ من مرونة الشركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

في حين أن الدعم الحكومي قد يُساعد على المدى القصير، يُشدد بيرنشتاين على التحديات الهيكلية الخطيرة التي تواجهها إنتل. فالشركة متأخرة تقنيًا عن منافسيها مثل TSMC وAMD وNvidia، كما أنها تفقد حصتها السوقية في سوق المعالجات. وقد أشارت إنتل إلى إمكانية قصر تطوير إنتاج الرقائق على معالج 18A، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الابتكار في المستقبل. ويؤكد المحللون أن التدخل السياسي ورأس المال الحكومي لا يحلان المشاكل الأساسية، بل قد يُفاقمان من حالة عدم اليقين في العلاقات مع العملاء والشركاء. كما أن النتائج المالية، وتبعات إصدار الأسهم، والتحديات التكنولوجية تجعل آفاق إنتل الاستثمارية غير مؤكدة. وينصح بيرنشتاين المستثمرين بتوخي الحذر وتجنب شراء السهم، على الرغم من الفرص المحتملة على المدى القصير. ويجب على إنتل أن تُظهر استراتيجية فعّالة لإعادة بناء ريادتها في صناعة الرقائق قبل أن تُصبح خيارًا جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل.

على الرغم من ذلك، ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 1.2% اليوم.

المصدر: xStation