داكس: الأسهم الألمانية ترتفع؛ مؤشر DE40 يكسب 0.5%📈تراجع أسهم تيسنكروب وهاباج لويد

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) بفضل التفاؤل الأوروبي قبل محادثات ترامب وبوتين، ومعنويات إيجابية في وول ستريت. يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة - مطالبات البطالة وتقرير مؤشر أسعار المنتجين (لشهر يوليو).

سيطرت راينميتال وأليانز على ارتفاع أسهم الشركات المدرجة في مؤشر داكس؛ وارتفعت فرابورت بنسبة تقارب 3%.

هيمن أسهم جرينكي، ودوجلاس إيه جي، وإنرجيكونتور، وألزكيم، وإل إي جي إيموبيلين على المكاسب في سوق الأسهم الألمانية.

تخطط بورش ( P911.DE ) للاستثمار في قطاع الدفاع، وإنشاء صندوق استثماري بقيمة 500 مليون يورو.

تراجعت أسهم تيسنكروب بعد تقرير أرباح ضعيف يضغط على سالزجيتر. انخفضت أسهم هيلو فريش بنسبة 15% بعد تحقيق أرباح.

انخفضت أسهم شركة هاباج-لويغ العملاقة لشحن الحاويات بنسبة 8% تقريبًا، متأثرةً بضعف التوجيهات وعدم اليقين التجاري.

أضعفت قراءات الاقتصاد الكلي الأوروبي التوقعات: الناتج المحلي الإجمالي متوافق مع التوقعات، لكن الإنتاج الصناعي أقل من التقديرات.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

تيسنكروب تُخفّض توقعاتها للعام بأكمله في ظلّ ضعف الطلب وارتفاع التكاليف

خفّضت شركة تيسنكروب توقعاتها للعام بأكمله بعد تسجيلها خسارةً أكبر من المتوقع في الربع الثالث، في ظلّ معاناة المجموعة الصناعية الألمانية من تباطؤ الطلب وانخفاض الأسعار في الأسواق الرئيسية.

النقاط الرئيسية:

تقليل توقعات الأرباح: يُتوقع الآن أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب ( EBIT ) المعدّلة بين 600 مليون يورو ومليار يورو.

تخفيض توقعات الإيرادات: من المتوقع انخفاض المبيعات بنسبة 5%-7% هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بانخفاض يصل إلى 3%.

تقليص الاستثمارات: خُفّضت خطط الإنفاق الرأسمالي بمقدار 200 مليون يورو إلى 1.4-1.6 مليار يورو.

ضعف الطلب على السيارات: لا يزال قطاع السيارات الأوروبي دون مستويات الإنتاج قبل الجائحة.

لا تزال تكاليف الطاقة تُؤثّر سلبًا: لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة يُشكّل ضغطًا على هوامش الربح.

نقطة مضيئة في قطاع الدفاع: ارتفعت طلبات شركة مارين سيستمز بنسبة 21% بفضل الطلب القوي على الغواصات.

سجّلت المجموعة خسارة صافية بلغت 278 مليون يورو في الربع، مقارنةً بـ 54 مليون يورو في العام السابق، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 8.2 مليار يورو. وصف الرئيس التنفيذي ميغيل لوبيز الفترة بأنها اتسمت بـ"عدم يقين اقتصادي كلي هائل"، مشيرًا إلى ضعف حاد في قطاعات السيارات والهندسة والبناء.

تمضي شركة تيسنكروب، التي كانت في السابق شركة عملاقة متنوعة تشمل الصلب والمصاعد والخدمات الصناعية، قدمًا في عملية إعادة هيكلة كبرى. وافق المساهمون على فصل جزئي لقسم مارين سيستمز للاستفادة من الطلب المتزايد على الدفاع، بينما تبحث الشركة أيضًا عن مشترٍ لوحدة الصلب التي تعاني من ضعف الأداء.

المصدر: xStation5

هاباج-لويد تُحقق نتائج قوية في الربع الثاني، لكن التوقعات تُثير قلق المستثمرين

أعلنت شركة هاباج-لويد إيه جي (HLAG.DE)، عملاق شحن الحاويات الألماني، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي. وتُواصل شركة الخدمات اللوجستية العملاقة إظهار قوة أدائها التشغيلي والمالي، إلا أن سهمها انخفض بشكل حاد بعد أن اتخذت إدارتها نهجًا حذرًا لبقية العام.

النقاط الرئيسية:

نمو الإيرادات: ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك نمو سوق الحاويات الأوسع نطاقًا والذي بلغ 4.5%.

استقرار الأرباح: استقرت أرباح المجموعة عند 775 مليون دولار أمريكي.

رد فعل السوق: انخفضت أسهم الشركة بنسبة 6.84% بعد إعلان الأرباح، لتغلق عند 124.00 دولارًا أمريكيًا - وهو أقل من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 174.60 دولارًا أمريكيًا.

توجيهات مُحدّثة: يُتوقع الآن أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 2.5 و4 مليارات دولار أمريكي.

تحسين كفاءة التكلفة: من المُستهدف تحقيق وفورات بقيمة مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

تعكس زيادة أحجام الشحن لشركة هاباج-لويد بنسبة 11% استراتيجيات شبكية فعّالة ومكانة تنافسية في سوق الحاويات العالمي. ومع ذلك، فقد أثّر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية وتوقعات انخفاض أحجام الشحن في النصف الثاني على ثقة المستثمرين.

لمحة مالية:

الإيرادات: 10.6 مليار دولار أمريكي (زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي)

أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 677 مليون دولار أمريكي

أرباح المجموعة: 775 مليون دولار أمريكي (ثبات على أساس سنوي)

متوسط سعر الشحن: 1400 دولار أمريكي لكل حاوية نمطية (لم يتغير)

أشار الرئيس التنفيذي رولف هابينجانسن إلى الاتساق التشغيلي، مُشيرًا إلى أن الشركة حافظت على موثوقية جدول أعمالها بنسبة 90% منذ بداية العام. أكد المدير المالي مارك فريز على أهمية ضبط التكاليف، مسلطًا الضوء على برنامج التوفير الجديد الذي يهدف إلى تحقيق مليار دولار بحلول عام 2026.

تتمثل المخاطر التي يجب مراقبتها في: تقلبات السياسة التجارية الأمريكية التي تُضعف الطلب، وتوقعات بانخفاض أحجام الشحن في النصف الثاني من عام 2025، والانخفاضات المحتملة في أسعار الشحن، والرياح المعاكسة للتجارة العالمية الناجمة عن ضغوط الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحديات التنفيذ في توسيع الأسطول والمحطات.

المصدر: xStation5