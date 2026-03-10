اقرأ أكثر
٢١:٢٨ · ١٠ مارس ٢٠٢٦

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُصدر قراراً ضد شركة نوفو نورديسك 🚨 انخفاض أسهم الشركة بنسبة 3% أخرى 📉

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
انخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك (NVO.US) بأكثر من 3% اليوم بعد أن وجّهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للشركة خطاب تحذير بشأن انتهاكات في إجراءات الإبلاغ عن الآثار الجانبية...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات