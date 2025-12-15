اقرأ أكثر
٤:٢٩ م · ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥

DE40: أوروبا تنتعش بعد استقرار يوم الجمعة 💡

DE40
المؤشرات
Bayer
الأسهم
BAYN.DE, Bayer AG
Rheinmetall
الأسهم
RHM.DE, Rheinmetall AG
BNP
الأسهم
BNP.FR, BNP Paribas SA
Kongsberg
الأسهم
KOA.NO, Kongsberg Automotive ASA
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٠٦ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (19.12.2025)
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٤٨ م

ارتفاع أسهم شركة لام ريسيرش بعد ترقيات جديدة من المحللين!
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٤٩ م

أوراكل ترتفع أسهمها بعد التقدم في صفقة تيك توك
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٤٠ م

⏫ ارتفاع US 100 بأكثر من 1%

