DE40: أوروبا تشهد عمليات بيع بسبب تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية والتوترات المالية (02.09.2025)

تُتداول الأسهم الأوروبية في الغالب على انخفاض، حيث أثرت الأسهم الألمانية الرئيسية سلبًا على المعنويات بعد سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني الرئيسية (مثل كوميرزبانك وسيمينز) من قِبل مؤسسات مالية رئيسية. كان مؤشر داكس أكبر الخاسرين في الجلسة الأوروبية (DE40: -1.5%)، يليه مؤشر IBX 35 الإسباني (SPA35: -1.1%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (ITA40: -1%). استقرت الأسهم الفرنسية بشكل طفيف (FRA: -0.25%)، على الرغم من أن مؤشر CAC40 تخلى عن مكاسبه في أواخر جلسة الأمس. وانخفض مؤشر EU50 بنسبة 0.7%.
ضمن قطاعات مؤشر يوروستوكس 600، حقق قطاع العقارات أكبر المكاسب، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات، متأثرًا بأكبر الشركات في المنطقة (SAP: -2%، ASML: -2.6%، Infineon: -2.7%). كما انخفضت أسهم القطاعين المالي والمرافق بسبب المخاوف المالية في المملكة المتحدة، بينما خالفت أسهم الطاقة والرعاية الصحية التشاؤم السائد. ويبدو الاضطراب واضحا أيضا في سوق السندات، حيث شهدت العديد من السندات الوطنية ارتفاعا في العائدات.
تقلبات في قطاعات مؤشر يوروستوكس 600. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
تغييرات على الشركات المدرجة في مؤشر داكس. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
DE40 (D1)
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس بشكل حاسم دون المستوى النفسي 24,000، متوقفةً فوق المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (اللون الأرجواني الداكن). يُمثل المتوسط المتحرك الأساسي 100 الآن دعمًا حاسمًا قد يُوقف المزيد من الخسائر، في حين أن الانخفاض دونه سيكشف عن أدنى مستوى سُجِّل في أواخر يوليو كاختبار رئيسي تالي. على الجانب الإيجابي، سيعزز التعافي فوق خط الاتجاه الصاعد الأزرق احتمال استمرار حالة التوحيد.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- سينضم دويتشه بنك، وسيمنز للطاقة، وأرجينكس إلى مؤشر يورو ستوكس 50 في 22 سبتمبر، ليحلوا محل نوكيا، وبيرنو ريكارد، وستيلانتس. كما ستنضم راينميتال وبي بي في إيه، بينما ستخرج مرسيدس-بنز وباسف، انعكاسًا للمراجعة الدورية لمؤشر ستوكس.
- انخفضت أسهم فريزينيوس ميديكال كير بنسبة 5.9% (وهي الأعلى في مؤشر يورو ستوكس 600 بأكمله) بعد أن حذرت يو بي إس من أن الأرباح قد تواجه ضغوطًا بسبب ضعف أحجام غسيل الكلى في الولايات المتحدة، وتباطؤ تطور مرض الكلى المزمن، وارتفاع معدل وفيات المرضى هيكليًا. ومن المرجح تخفيض تصنيفات الشركة، مع خفض السعر المستهدف إلى 38 يورو.
- خفضت إس إم إيه سولار توقعاتها لعام 2025، حيث تشير الآن إلى خسارة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 30 و80 مليون يورو، مقابل توقعات أرباح سابقة تتراوح بين 70 و80 مليون يورو. انخفضت المبيعات من 1.55 مليار يورو إلى 1.45-1.5 مليار يورو. ويعزى هذا التخفيض إلى ضعف الطلب على المنازل والشركات، وتخفيض قيمة الأصول بما يتراوح بين 170 و220 مليون يورو، وانخفاض قيمة الأصول، وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى إجراءات موسعة لخفض التكاليف تهدف إلى توفير أكثر من 100 مليون يورو سنويًا.
- أبرمت سنوفليك وسيمنز شراكة لدمج بيانات المصانع مع تحليلات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل وقت التوقف عن العمل، وتحسين الجودة، وتبسيط العمليات. وتلتقط منصة سيمنز الصناعية بيانات التكنولوجيا التشغيلية، بينما تحوّلها سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي من سنوفليك إلى رؤى عملية.