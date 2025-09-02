DE40: أوروبا تشهد عمليات بيع بسبب تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية والتوترات المالية (02.09.2025)

تُتداول الأسهم الأوروبية في الغالب على انخفاض، حيث أثرت الأسهم الألمانية الرئيسية سلبًا على المعنويات بعد سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني الرئيسية (مثل كوميرزبانك وسيمينز) من قِبل مؤسسات مالية رئيسية. كان مؤشر داكس أكبر الخاسرين في الجلسة الأوروبية (DE40: -1.5%)، يليه مؤشر IBX 35 الإسباني (SPA35: -1.1%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (ITA40: -1%). استقرت الأسهم الفرنسية بشكل طفيف (FRA: -0.25%)، على الرغم من أن مؤشر CAC40 تخلى عن مكاسبه في أواخر جلسة الأمس. وانخفض مؤشر EU50 بنسبة 0.7%.

ضمن قطاعات مؤشر يوروستوكس 600، حقق قطاع العقارات أكبر المكاسب، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات، متأثرًا بأكبر الشركات في المنطقة (SAP: -2%، ASML: -2.6%، Infineon: -2.7%). كما انخفضت أسهم القطاعين المالي والمرافق بسبب المخاوف المالية في المملكة المتحدة، بينما خالفت أسهم الطاقة والرعاية الصحية التشاؤم السائد. ويبدو الاضطراب واضحا أيضا في سوق السندات، حيث شهدت العديد من السندات الوطنية ارتفاعا في العائدات.

تقلبات في قطاعات مؤشر يوروستوكس 600. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

تغييرات على الشركات المدرجة في مؤشر داكس. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

DE40 (D1)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس بشكل حاسم دون المستوى النفسي 24,000، متوقفةً فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (اللون الأرجواني الداكن). يُمثل المتوسط ​​المتحرك الأساسي 100 الآن دعمًا حاسمًا قد يُوقف المزيد من الخسائر، في حين أن الانخفاض دونه سيكشف عن أدنى مستوى سُجِّل في أواخر يوليو كاختبار رئيسي تالي. على الجانب الإيجابي، سيعزز التعافي فوق خط الاتجاه الصاعد الأزرق احتمال استمرار حالة التوحيد.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: