DE40: بيانات اقتصادية كلية إيجابية تدعم مكاسب أسواق الأسهم الأوروبية

يبدو أن بداية الشهر الجديد تُصب في صالح أسواق الأسهم الأوروبية. فقد عادت موجة تفاؤل واضحة، مدعومة ببيانات إيجابية من اقتصادات القارة العجوز. وتشير أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات إلى انتعاش ملحوظ في القطاع الصناعي في منطقة اليورو، التي تغطي اقتصادات رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تجاوز النشاط الصناعي توقعات السوق. وقد عادت معنويات المستثمرين الإيجابية استجابةً لهذه البيانات، مما عزز المعنويات الإيجابية.
تشهد الأسواق المالية الأوروبية اليوم حالة من النشوة المعتدلة، حيث سجلت المؤشرات مكاسب معقولة. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.2%. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50، الذي يغطي أكبر الشركات في منطقة اليورو، بنسبة 0.15%. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفاعًا بنحو 0.1%. وكان مؤشر إيبكس 35 الإسباني الأسوأ أداءً، حيث خسر 0.17%، بينما ارتفع مؤشر فوتسي الإيطالي بنسبة 0.3%.
المصدر: xStation5
التقلبات الملحوظة حاليًا في السوق الأوروبية الأوسع. المصدر: xStation
يمر مؤشر DE40 حاليًا بمرحلة من التردد الفني، متذبذبًا حول مستوى 24,370 نقطة. على الرسم البياني اليومي، يُلاحظ أن السعر يتوازن فوق المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 50 فترة (الأخضر) و100 فترة (البرتقالي)، واللذين يُمثلان أقرب مناطق دعم. في الوقت نفسه، لا يزال المتوسط المتحرك لـ 200 فترة (الأرجواني) منخفضًا بشكل واضح، مما يُمثل خط دفاع طويل الأجل للمستثمرين المضاربين على الارتفاع. المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- حقق سهم شركة كونيكرانس (KCR.FI) ارتفاعًا بنسبة 4.7% اليوم بعد أن رفعت جولدمان ساكس توصيتها إلى "شراء". وقد حدد محللو الشركة سعرًا مستهدفًا جديدًا عند 95 يورو، وهو ما لاقى استحسانًا من المستثمرين. ويعكس الاهتمام المتزايد بأسهم كونيكرانس تنامي التوقعات بتطور الشركة وتحسن نتائجها المالية.
- ارتفعت أسهم شركة أورستيد (ORSTED.DK) بنسبة 1.5% عقب إعلان إكوينور، أحد مستثمريها الاستراتيجيين الرئيسيين، التزامها بالاكتتاب في حقوق أسهم جديدة لشركة أورستيد بقيمة تصل إلى 6 مليارات كرونة دانمركية. يشير هذا القرار إلى دعم رأسمالي قوي من إكوينور، وهو ما يُعدّ تصويتًا مهمًا بالثقة في نمو أورستيد المستقبلي وآفاقها المستقبلية. ينظر المستثمرون عمومًا إلى هذه المعلومات بإيجابية، حيث إن اكتتاب شريك استراتيجي في أسهم جديدة لا يوفر للشركة موارد مالية إضافية فحسب، بل يؤكد أيضًا استقرارها ومصداقيتها في السوق.
- ارتفعت أسهم نوفو نورديسك (NOVOB.DK) بنسبة 2.8% بعد أن أعلنت الشركة أن دواءها ويغوفي، الذي يحتوي على سيماغلوتايد، قد أظهر فوائد في مجال القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن فقدان الوزن. وتشير بيانات دراسة SELECT إلى أن ويغوفي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
- ارتفع سهم تيم فيور (TMV.DE) بنسبة تقارب 10% اليوم بعد أن ضاعف بنك أوف أمريكا توصيته إلى "شراء". رفع محللو هذه المؤسسة السعر المستهدف إلى 16.3 يورو، مما يعني ارتفاعًا محتملًا في سعر السهم بنسبة 80% مقارنةً بآخر إغلاق. وينبع هذا الشعور الإيجابي لدى المستثمرين من إيمانهم بأن الشركة مستعدة جيدًا للاضطرابات المحتملة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسن توقعات نمو الإيرادات للفترة 2025-2028.