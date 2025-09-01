DE40: بيانات اقتصادية كلية إيجابية تدعم مكاسب أسواق الأسهم الأوروبية

يبدو أن بداية الشهر الجديد تُصب في صالح أسواق الأسهم الأوروبية. فقد عادت موجة تفاؤل واضحة، مدعومة ببيانات إيجابية من اقتصادات القارة العجوز. وتشير أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات إلى انتعاش ملحوظ في القطاع الصناعي في منطقة اليورو، التي تغطي اقتصادات رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تجاوز النشاط الصناعي توقعات السوق. وقد عادت معنويات المستثمرين الإيجابية استجابةً لهذه البيانات، مما عزز المعنويات الإيجابية.

تشهد الأسواق المالية الأوروبية اليوم حالة من النشوة المعتدلة، حيث سجلت المؤشرات مكاسب معقولة. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.2%. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50، الذي يغطي أكبر الشركات في منطقة اليورو، بنسبة 0.15%. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفاعًا بنحو 0.1%. وكان مؤشر إيبكس 35 الإسباني الأسوأ أداءً، حيث خسر 0.17%، بينما ارتفع مؤشر فوتسي الإيطالي بنسبة 0.3%.

المصدر: xStation5

التقلبات الملحوظة حاليًا في السوق الأوروبية الأوسع. المصدر: xStation

يمر مؤشر DE40 حاليًا بمرحلة من التردد الفني، متذبذبًا حول مستوى 24,370 نقطة. على الرسم البياني اليومي، يُلاحظ أن السعر يتوازن فوق المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 50 فترة (الأخضر) و100 فترة (البرتقالي)، واللذين يُمثلان أقرب مناطق دعم. في الوقت نفسه، لا يزال المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة (الأرجواني) منخفضًا بشكل واضح، مما يُمثل خط دفاع طويل الأجل للمستثمرين المضاربين على الارتفاع. المصدر: xStation5

أخبار الشركات: