DE40: القطاع المالي يقود انخفاضات واسعة النطاق في أوروبا (29.08.2025)

انخفضت الأسهم الأوروبية نتيجةً لبيانات اقتصادية ألمانية ضعيفة، وموجة بيع مكثفة لأسهم البنوك في المملكة المتحدة، مدفوعةً بتجدد الدعوات لفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على المقرضين البريطانيين. انخفض مؤشرا DE40 وFRA40 بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر SPA35 بنحو 1.2%، بينما انخفض مؤشرا SUI20 (-0.3%) وUK100 (-0.4%) بشكل طفيف.
في أغسطس، تجاوز معدل البطالة في ألمانيا 3.02 مليون، بزيادة قدرها 46 ألف وظيفة عن يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ عقد، بينما استقر المعدل الموسمي عند 6.3%. وانخفضت فرص العمل المتاحة إلى 631 ألف وظيفة، بانخفاض قدره 68 ألف وظيفة على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب على العمالة. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5% في يوليو، متجاوزةً بذلك النمو السنوي المتوقع (2% فعليًا، و2.3% تقديريًا). وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وسط ضعف الاستهلاك المحلي، والرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن عدم اليقين العالمي والحرب الروسية المستمرة، مما يشكل تحديًا لتأثير التحفيز الحكومي.
المصدر: أبحاث XTB
من بين قطاعات مؤشر يوروستوكس 600، تُسجل أسهم القطاع المالي أكبر خسائر، حيث يترقب المستثمرون بحذر قراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي اليوم، والتي من المرجح أن تُحدد مسار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر. كما يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات تباطؤًا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بسهم SAP الألماني الضخم (-1.3%) وسهم Infineon المُدرج في مؤشر داكس (-2.3%). فقط أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية تخالف التشاؤم السائد في أوروبا.
تقلبات في قطاعات مؤشر يوروستوكس 600. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
أداء الشركات المدرجة في مؤشر داكس اليوم. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
DE40 (D1)
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس دون مستوى الدعم النفسي الرئيسي عند 24,000 نقطة، مسجلةً بذلك خامس جلسة على التوالي من الخسائر. لا يزال السعر أعلى بقليل من الحد السفلي لنموذج العلم الناشئ، ولكن الإغلاق دون هذا المستوى دون ارتداد حاسم قد يشير إلى مزيد من الانخفاض للمؤشر الألماني. يبقى مؤشر القوة النسبية محايدًا، ويقترب تدريجيًا من منطقة ذروة البيع.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- غرّمت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ دويتشه بنك 3 ملايين دولار أمريكي بسبب انتهاكات تنظيمية بين عامي 2020 و2023. وشملت هذه المخالفات فرض رسوم زائدة على العملاء، وسوء تصنيف مخاطر المنتجات، وعدم الإفصاح عن صلاته بالخدمات المصرفية الاستثمارية في تقارير الأبحاث. وتأتي هذه العقوبات بعد التقارير الذاتية التي قدمها البنك للجهات التنظيمية. وقد انخفض سهم البنك بنسبة 2.5%.
- وسّعت شركتا إنفينيون ودلتا للإلكترونيات شراكتهما لتطوير وحدات توصيل الطاقة الرأسية (VPD) لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وبالاستفادة من تقنية MOSFET من إنفينيون وخبرة دلتا في التصميم، يعزز هذا الحل الكفاءة وكثافة الطاقة ويقلل من فقدان الحرارة. ويمكن لوحدات VPD توفير ما يصل إلى 150 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل رف على مدار ثلاث سنوات، مما يدعم احتياجات الذكاء الاصطناعي المستقبلية بمقدار 1 ميجاوات لكل رف.
- ارتفعت أسهم بروسيبين سات بنسبة 1.2% إضافية، موسعةً بذلك ارتفاعها الذي بلغ 8% أمس، بعد أن وافق المستثمر التشيكي PPF على بيع حصته البالغة 15.7% لشركة برلسكوني "إعلام من أجل أوروبا" (MFE)، مما رفع حصة MFE إلى حوالي 60%. ويرى المستثمرون أن توسيع الحصة فرصة لتحقيق مزايا تشغيلية لشركة الإعلام الألمانية.
- أبرمت راينميتال صفقة بقيمة 622 مليون دولار مع رومانيا لبناء مصنع لمسحوق الإشعال، مما يعزز إمدادات الدفاع الإقليمية في ظل حرب أوكرانيا. يبدأ البناء في عام 2026، ويستمر لثلاث سنوات، وسيوظف 700 عامل. ويتزامن هذا الخبر مع افتتاح راينميتال لما قد يصبح أكبر مصنع ذخيرة في أوروبا في شمال ألمانيا. ويُعتبر السهم الأفضل أداءً اليوم في مؤشر داكس، حيث ارتفع بنحو 3.6%.
- ارتفعت أسهم شركة SoftwareONE بنسبة تقارب 6%، متعافيةً من معظم التراجع الذي شهدته أمس بعد إعلان الأرباح (-7.8%)، والذي جاء رغم تجاوزها التوقعات بتحقيق إيرادات بلغت 255.65 مليون فرنك سويسري (مقابل 250 مليون فرنك سويسري تقديريًا)، وتحسن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 85 مليون فرنك سويسري، مع ارتفاع هوامش الربح بمقدار 1.9 نقطة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حذر السوق من تشبع سوق الحوسبة السحابية، على الرغم من أن الشركة تتوقع انتعاش النمو في النصف الثاني من عام 2025.