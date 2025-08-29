DE40: القطاع المالي يقود انخفاضات واسعة النطاق في أوروبا (29.08.2025)

انخفضت الأسهم الأوروبية نتيجةً لبيانات اقتصادية ألمانية ضعيفة، وموجة بيع مكثفة لأسهم البنوك في المملكة المتحدة، مدفوعةً بتجدد الدعوات لفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على المقرضين البريطانيين. انخفض مؤشرا DE40 وFRA40 بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر SPA35 بنحو 1.2%، بينما انخفض مؤشرا SUI20 (-0.3%) وUK100 (-0.4%) بشكل طفيف.

في أغسطس، تجاوز معدل البطالة في ألمانيا 3.02 مليون، بزيادة قدرها 46 ألف وظيفة عن يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ عقد، بينما استقر المعدل الموسمي عند 6.3%. وانخفضت فرص العمل المتاحة إلى 631 ألف وظيفة، بانخفاض قدره 68 ألف وظيفة على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب على العمالة. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5% في يوليو، متجاوزةً بذلك النمو السنوي المتوقع (2% فعليًا، و2.3% تقديريًا). وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وسط ضعف الاستهلاك المحلي، والرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن عدم اليقين العالمي والحرب الروسية المستمرة، مما يشكل تحديًا لتأثير التحفيز الحكومي.

من بين قطاعات مؤشر يوروستوكس 600، تُسجل أسهم القطاع المالي أكبر خسائر، حيث يترقب المستثمرون بحذر قراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي اليوم، والتي من المرجح أن تُحدد مسار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر. كما يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات تباطؤًا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بسهم SAP الألماني الضخم (-1.3%) وسهم Infineon المُدرج في مؤشر داكس (-2.3%). فقط أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية تخالف التشاؤم السائد في أوروبا.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس دون مستوى الدعم النفسي الرئيسي عند 24,000 نقطة، مسجلةً بذلك خامس جلسة على التوالي من الخسائر. لا يزال السعر أعلى بقليل من الحد السفلي لنموذج العلم الناشئ، ولكن الإغلاق دون هذا المستوى دون ارتداد حاسم قد يشير إلى مزيد من الانخفاض للمؤشر الألماني. يبقى مؤشر القوة النسبية محايدًا، ويقترب تدريجيًا من منطقة ذروة البيع.

