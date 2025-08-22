DE40: مكاسب حذرة قبل جاكسون هول

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية اليوم مكاسب معتدلة على الرغم من البيانات الاقتصادية الألمانية المخيبة للآمال. تكشف الإحصاءات الأخيرة عن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وهي نتيجة أسوأ من المتوقع. يأتي هذا التباطؤ في أعقاب نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول، ويثير مخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في القارة. وظل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي مستقرًا تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد هشاشة البيئة الاقتصادية الحالية.

على الرغم من هذه الأرقام المحبطة، لا تزال مؤشرات الأسهم الأوروبية مستقرة وتسجل زيادات طفيفة. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15% تقريبًا، مما يشير إلى انتعاش جزئي بعد الانخفاضات السابقة التي غذتها حالة عدم اليقين الاقتصادي. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50، الذي يتتبع أداء الشركات الرائدة في منطقة اليورو، بنسبة 0.3%. وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.22%، بينما قاد مؤشر إيبكس 35 الإسباني المكاسب بارتفاع بنسبة 0.5%، وتقدم مؤشر فوتسي الإيطالي بنسبة 0.45%.

لا يزال المشاركون في السوق حذرين قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، آملين في الحصول على رؤى حول السياسة النقدية في أعقاب الإشارات المتشددة الأخيرة وضعف بيانات سوق العمل الأمريكية. ونتيجة لذلك، تمر الأسواق الأوروبية بمرحلة من جني الأرباح يمتزج فيها التماسك بعد التقلبات الأخيرة.

المصدر: xStation5

لا تزال مستويات التقلبات في الأسواق الأوروبية مرتفعة. المصدر: xStation

يتماسك مؤشر DE40 الألماني ضمن نطاق ضيق حول 24,370 نقطة. يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الأسعار تتداول أعلى بقليل من المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 25 يومًا (الأخضر) و50 يومًا (الأرجواني)، واللذين يُمثلان مستويات دعم رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يقع المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم (البرتقالي) أدنى من ذلك، مُمثلاً منطقة دعم طويلة الأجل.

المصدر: xStation

أخبار الشركات:

حقق سهم راينميتال ( RHM.DE ) ارتفاعًا بنسبة 0.7% تقريبًا، مستفيدًا من الزخم الإيجابي في قطاع الدفاع. وتواصل الشركة تحقيق أرباح من زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء أوروبا، مدعومًا بسجل طلبات قوي واستثمار متزايد في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، مما يعزز ثقة المستثمرين.

انخفض سهم سودزوكر ( SZU.DE ) بنحو 2% بعد تعديل توقعاتها للعام بأكمله بالخفض بسبب ضعف الأداء في أقسام السكر والوقود الحيوي والمنتجات المتخصصة. أشارت الشركة إلى ضغوط ناجمة عن انخفاض أسعار السكر وارتفاع تكاليف المواد، مما يُقلص هوامش الربح.

ارتفع سهم شركة هينسولدت ( HAG.DE ) بنسبة 3.3% عقب رفع توصيات المحللين. وقد ساهم تحسن الأرباح واستقرار قطاع تكنولوجيا الدفاع في الشركة في تعزيز ثقة المستثمرين. وبصفتها لاعباً رئيسياً في قطاع الأمن، تُمكّن مشاركة هينسولدت في مشاريع الدفاع الأوروبية الشركة من تحقيق المزيد من النمو في ظل تزايد ميزانيات الدفاع والطلب على أنظمة الرادار والإلكترونيات المتقدمة.

ارتفع سهم مجموعة رينك ( R3NK.DE ) بنسبة 1.5% بعد رفع تصنيفها. وأكدت الشركة وجود طلبيات قوية ونتائج مالية أفضل من المتوقع، مما يدعم استقرار هوامش الربح. وتستفيد رينك من معنويات السوق الإيجابية المرتبطة بتزايد المخاوف الأمنية في أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها.

أخبار الشركات من بورصة الأسهم الألمانية. المصدر: بلومبرج فاينانشال إل بي