De40: ارتفاع المؤشرات الأوروبية، واستبعاد بورش من مؤشر داكس 📌

شهدت المؤشرات الأوروبية انتعاشًا في بداية تداولات الخميس. وعزت المكاسب إلى الشكوك التي أحاطت بسياسة ترامب التجارية عقب صدور حكم المحكمة الأخير.
طلبت إدارة دونالد ترامب يوم الأربعاء من المحكمة العليا الأمريكية مراجعة سريعة لتأييد رسومه الجمركية واسعة النطاق. وفي 29 أغسطس، ألغت محكمة أدنى معظم القيود التجارية التي فُرضت بعد 2 أبريل، يوم التحرير.
مؤشر داكس (الفاصل الزمني اليومي)
يحقق المؤشر الألماني ارتفاعًا بنسبة 0.60% اليوم ليصل إلى 23,770 نقطة. ويُعد هذا التعافي مهمًا من منظور التحليل الفني، حيث تم الحفاظ على منطقة الدعم فوق 23,200 نقطة (المنطقة الصفراء على الرسم البياني).
ملخص الاقتصاد الكلي
- سويسرا - مؤشر أسعار المستهلك (أغسطس): بلغ معدل التضخم العام -0.1% على أساس شهري، بزيادة قدرها 0.2% على أساس سنوي. ويشير مكتب الإحصاء الفيدرالي إلى أن هذا الانخفاض يُعزى إلى انخفاض أسعار العطلات الشاملة، وزيادة أسعار الإقامة، والنقل الجوي، والتي قابلها جزئيًا ارتفاع في الإيجارات وأسعار الملابس والأحذية. ولا تزال ضغوط الأسعار العامة ضعيفة للغاية.
- السويد - بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأولي (أغسطس) -0.4% على أساس شهري، بزيادة قدرها 1.1% على أساس سنوي؛ وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPIF) إلى 3.3% على أساس سنوي، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك (باستثناء الطاقة) إلى 2.9% على أساس سنوي. ويشير بنك سويسرا المركزي إلى تباطؤ التضخم الأساسي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم العام. وستُنشر البيانات النهائية لشهر أغسطس في 11 سبتمبر.
- الاتحاد الأوروبي - انخفضت مبيعات التجزئة (يوليو) بنسبة -0.5% في منطقة اليورو. وتشير البيانات إلى ضعف زخم الاستهلاك مقارنةً بأرقام يونيو المُعدّلة بالزيادة. المجر - ارتفعت مبيعات التجزئة (يوليو)، المعدلة حسب التقويم، بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي أبطأ من نسبة 3.0% المسجلة في يونيو.
أخبار الشركة
- انخفضت أسهم شركة جيت 2 (JET2.US) بأكثر من 14% بعد أن أشارت إلى أن أرباح التشغيل السنوية ستكون عند الحد الأدنى من النطاق، وبعد خفض الطاقة الاستيعابية الشتوية بسبب تأخر الحجوزات وضعف توقعات الطلب. وعقب هذا التحديث، شهدت شركات طيران أخرى مثل TUI وeasyJet تراجعًا أيضًا.
- انخفضت أسهم شركة فولفو (VOLVB.SE) بنسبة 0.60% بعد أن انخفضت مبيعات أغسطس بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 48,029 وحدة، مع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 28%. وقد عززت هذه القراءة المخاوف بشأن ضعف طلب المستهلكين وضغوط التعريفات الجمركية التي ظهرت في الربع السابق. ارتفعت أسهم بورشه (P911.DE) بنسبة 0.40%، على الرغم من استبعادها من مؤشر داكس الألماني إلى مؤشر MDAX في 22 سبتمبر. ويعود ذلك إلى ضعف حركة الأسعار نتيجة القيود التجارية الأمريكية وضعف الطلب في الصين.
- انخفضت أسهم سي في سي كابيتال (CVC.NL) بنسبة 5.30% بعد أن جاءت نتائج النصف الأول متوافقة مع التوقعات (أرباح بلغت 396 مليون يورو). وارتفعت إيرادات رسوم الإدارة، بينما انخفضت رسوم الأداء.