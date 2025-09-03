DE40: استقرار حول المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم💡

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب معتدلة خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء. انخفضت أسهم وول ستريت أمس بعد أن أشارت بيانات الإنتاج الصناعي إلى تباطؤ في النمو وضعف في التوظيف وسط استمرار ارتفاع التضخم، وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا. مع ذلك، في نهاية الجلسة في الولايات المتحدة، بدا أن المستثمرين يشترون بأسعار منخفضة.

ارتفعت عقود مؤشر DE40 بأكثر من 0.2% اليوم، بينما ارتفع مؤشر EU50 بنسبة 0.19%. يتفاعل المستثمرون مع نتائج الشركات المدرجة وينتظرون بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الصادرة عن معهد إدارة التوريدات (ISM) غدًا. سيركز جدول الاقتصاد الكلي للنصف الثاني من اليوم على تقرير JOLTS وطلبيات السلع المعمرة.

ارتفع مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.2% خلال جلسة اليوم، ويختبر مجددًا مناطق الدعم التي يُمثلها المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 100 يوم (المنحنى الأرجواني على الرسم البياني). طالما ظل مؤشر DE40 فوق هذه المناطق، فسيظل الاتجاه الصعودي طويل الأجل مستدامًا. ومع ذلك، فإن الاختراق المستمر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 100 يوم المذكور سابقًا، والذي أضعف سابقًا الاتجاه الصعودي متوسط ​​الأجل، قد يكون حاسمًا لهذا التعافي. وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) خلال الأيام الـ 14 الماضية إلى أدنى مستوى له منذ يونيو من هذا العام، مما قد يشير إلى أن التراجع الحالي كبير نسبيًا من الناحية التاريخية. المصدر: xStation

أخبار الشركات:

أعلنت شركة ساعات سويسرا (WOSG.UK) أن نتائجها للنصف الأول من السنة المالية ستكون متوافقة مع التوقعات بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة واستقرار سوق الساعات والمجوهرات الفاخرة في المملكة المتحدة. لا تتوقع الشركة أن تؤثر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الساعات السويسرية على نتائجها، حيث قام شركاء العلامة التجارية بتكوين مخزونات كافية، وارتفعت صادرات الساعات من سويسرا بنسبة 45% على أساس سنوي في يوليو. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 11% عند افتتاح التداول عقب هذا الإعلان. وأكدت الإدارة استمرار النتائج الجيدة والنمو في كلا القطاعين الرئيسيين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما يتماشى مع التوقعات المقدمة في يوليو 2025. وتشهد أسهم الشركة حاليًا ارتفاعًا يزيد قليلاً عن 8%.

رفع محللو جيفريز توصيتهم لسهم بروسوس إن في (PRX.NL) من "احتفاظ" إلى "شراء"، مما يُبرز مصداقية استراتيجية الشركة ونجاح إدارتها، وخاصةً في عهد الرئيس التنفيذي الجديد فابريسيو بلويسي. السعر المستهدف الجديد هو 65.50 يورو، وهو ما يمثل زيادة محتملة بنحو 28% عن السعر السابق البالغ حوالي 52 يورو. وارتفعت أسهم الشركة اليوم بأكثر من 1% بقليل.

تبيع شركة Aegon (AGN.NL) حصة قدرها 6% في شركة ASR Nederland، مما يخفض حصتها إلى حوالي 24%، وتُقدر قيمة الصفقة بحوالي 720 مليون يورو. تشمل الصفقة 12.5 مليون سهم، ستعيد ASR شراء حوالي 15% منها، مُخصصةً ما يصل إلى 150 مليون يورو لهذا الغرض. تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية Aegon للانسحاب من السوق الهولندي والتركيز على عملياتها في الولايات المتحدة ونقل تسجيلها القانوني إلى الولايات المتحدة. وقد أظهر ارتفاع سعر أسهم ASR (بزيادة 26% هذا العام) والطلب القوي من المستثمرين جاذبية العرض ونجاح عملية دمج الشركتين.

أنشطة المحللين:

رفع التصنيفات:

رفعت Jefferies توصيتها لشركة Adidas إلى "شراء"؛ السعر المستهدف 220 يورو.

رفعت Morgan Stanley توصيتها لشركة BP إلى "محايد"؛ السعر المستهدف 400 بنس.

رفعت BNPP Exane توصيتها لشركة Nokia إلى "أداء أفضل". السعر المستهدف 4.30 يورو.

رفع دويتشه بنك توصيته لسهم "ساعات سويسرا" إلى "شراء".

خفض التصنيف: