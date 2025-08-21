DE40: استقرار المؤشرات الأوروبية، شركة نوفو نورديسك تجمد التوظيف

- المؤشرات الأوروبية تُحبس أنفاسها
- انخفض مؤشر داكس الألماني قليلاً
- أعلنت نوفو نورديسك عن تجميد التوظيف
- انخفض مؤشر CTS Eventim بعد تقرير الأرباح
لا يزال المستثمرون الأوروبيون حذرين قبل الندوة المرتقبة في جاكسون هول. اتسم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس بتفاؤل شديد. وينصب تركيز الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم، مما يشير جزئياً إلى احتمال تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هذا المحضر أشار إلى اجتماع عُقد قبل إصدار بيانات سوق العمل الضعيفة للغاية. ومع ذلك، يشير استقبال المحضر إلى تصحيح طفيف في توقعات السوق تجاه سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وينعكس هذا في معنويات المستثمرين، حيث اختار بعض المستثمرين الأوروبيين جني الأرباح، بينما لجأ آخرون إلى التحوط لمراكزهم. وقد عزز هذا الاتجاه من حالة التوحيد منذ بداية الأسبوع.
تنعكس هذه المشاعر المتباينة في تحركات العقود الآجلة. ويُسجل أداء السوقين الفرنسية (FRA40 -0.6%) والسويسرية (SUI20 -0.6%) الأسوأ اليوم. كما شهدت العقود الآجلة للمؤشرين الهولندي (NED25 -0.4%) والإسباني (SPA35 -0.3%) انخفاضات ملحوظة. وانخفض مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.3%، في حين أن العقود الآجلة لمؤشر ITA40 الإيطالي هي الوحيدة بين الأسواق الأوروبية الرئيسية التي سجلت مكاسب (+0.2%).
التقلبات الحالية في السوق الأوروبية. المصدر: xStation
مؤشر DE40 (H1)
تشير العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40) إلى استمرار التماسك مع اتجاه هبوطي واضح من حيث القمم المحلية (على إطار الساعة الواحدة). بالنظر إلى مستويات العقود الآجلة الحالية هذا الأسبوع، يبرز مستوى دعم واضح عند 24255-25280 نقطة. من المتوقع أن يؤدي توقف التداول في هذه المنطقة (كما هو موضح في النصف الأول من الجلسة) إلى ارتداد قصير الأجل، بنطاق يبلغ حوالي 24335 نقطة (يحدده مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%). يتماشى هذا مع الحد العلوي للتماسك.
سيواجه الارتفاع فوق هذا المستوى مقاومة قوية أخرى بالقرب من الحاجز النفسي عند 24400 نقطة، والذي يدعمه أيضًا خط الاتجاه العلوي المرسوم من أعلى مستوى محلي سُجِّل في 15 أغسطس. فوق ذلك، يقع مستوى رئيسي للتماسك الحالي قصير الأجل، والذي يُحدده مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% والارتفاعات المحلية المسجلة منذ بداية هذا الأسبوع. نتيجةً لذلك، إذا تجاوز تداول العقود الآجلة هذه المنطقة، فقد يكون ذلك بمثابة إشارة واضحة للمتفائلين للسيطرة ودفع السعر نحو قمم أسبوعية جديدة.
المصدر: xStation
أخبار الشركات:
- أعلنت شركة نوفو نورديسك (NOVOB.DK) عن تجميد التوظيف في قطاعات الأعمال غير الحيوية. تُعد هذه الخطوة الأولى نحو خفض تكاليف الشركة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على هامش التشغيل المرتفع لتقييم شركة تصنيع الأدوية. قد يكون الحفاظ على هذه المستويات المرتفعة (بلغ متوسط هامش الربح خلال الأرباع الستة عشر الماضية 44%) أمرًا صعبًا للغاية في ظل التوسع المتزايد في التوظيف، والذي نتج عن تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة. الآن، ومع احتمال تحقيق نمو مرتفع في الإيرادات بسبب المنافسة الشرسة من شركة إيلي ليلي ووجود أدوية مقلدة أرخص في السوق الأمريكية، يتعين على الشركة السعي لتعديل التكاليف للحفاظ على هوامش ربح عالية. وقد تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع إعلان الإدارة، حيث ارتفعت أسهم نوفو بأكثر من 1.3% اليوم.
- وقعت شركة فولتابوكس (VBX.DE) اتفاقية للاستحواذ على جميع أسهم شركة جي إم إس إلكترونيك فيرتريبس. تُوزّع شركة GMS، ومقرها جوكغريم، المكونات والأجهزة الإلكترونية للقطاعات الطبية والصناعية والاتصالات منذ أكثر من 25 عامًا. وستُنفّذ الصفقة نقدًا بنسبة 75%، على أن تُحوّل القيمة المتبقية إلى أسهم الشركة. ونتيجةً لعملية الدمج المُخطط لها في وقت لاحق من هذا العام، رفعت Voltabox توقعاتها للعام بأكمله. وتتوقع الشركة الآن إيرادات تتراوح بين 23 و26 مليون يورو (مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 15 و20 مليون يورو). وارتفعت أسهم Voltabox بنسبة 12%، وتُتداول أسهم الشركة حاليًا عند أعلى مستوى لها منذ عام 2019.
- انخفضت أسهم CTS Eventim (EVD.DE) اليوم بنسبة تقارب 19% بعد الإعلان عن نتائجها للنصف الأول من عام 2025. وقد سجّلت الشركة، الرائدة في سوق مبيعات التذاكر وتنظيم الفعاليات الأوروبية، زيادةً في الإيرادات بنسبة 7.6% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.29 مليار يورو. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 200.5 مليون يورو، بانخفاض قدره 0.8% على أساس سنوي. وتأثر أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بضغوط التكاليف في قطاع الترفيه الحي، وتأثير دمج شركتي See Tickets وFrance Billet اللتين تم الاستحواذ عليهما حديثًا. لم تُقدم الشركة بعد توقعات محددة للعام بأكمله، ولكن في بيانات سابقة، توقعت الإدارة زيادة طفيفة في كل من الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025. ولا يدعم النصف الأول من العام هذا السيناريو حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم إلى أدنى مستوياته هذا العام.