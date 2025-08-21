DE40: استقرار المؤشرات الأوروبية، شركة نوفو نورديسك تجمد التوظيف

المؤشرات الأوروبية تُحبس أنفاسها

انخفض مؤشر داكس الألماني قليلاً

أعلنت نوفو نورديسك عن تجميد التوظيف

انخفض مؤشر CTS Eventim بعد تقرير الأرباح

لا يزال المستثمرون الأوروبيون حذرين قبل الندوة المرتقبة في جاكسون هول. اتسم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس بتفاؤل شديد. وينصب تركيز الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم، مما يشير جزئياً إلى احتمال تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هذا المحضر أشار إلى اجتماع عُقد قبل إصدار بيانات سوق العمل الضعيفة للغاية. ومع ذلك، يشير استقبال المحضر إلى تصحيح طفيف في توقعات السوق تجاه سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وينعكس هذا في معنويات المستثمرين، حيث اختار بعض المستثمرين الأوروبيين جني الأرباح، بينما لجأ آخرون إلى التحوط لمراكزهم. ​​وقد عزز هذا الاتجاه من حالة التوحيد منذ بداية الأسبوع.

تنعكس هذه المشاعر المتباينة في تحركات العقود الآجلة. ويُسجل أداء السوقين الفرنسية (FRA40 -0.6%) والسويسرية (SUI20 -0.6%) الأسوأ اليوم. كما شهدت العقود الآجلة للمؤشرين الهولندي (NED25 -0.4%) والإسباني (SPA35 -0.3%) انخفاضات ملحوظة. وانخفض مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.3%، في حين أن العقود الآجلة لمؤشر ITA40 الإيطالي هي الوحيدة بين الأسواق الأوروبية الرئيسية التي سجلت مكاسب (+0.2%).

التقلبات الحالية في السوق الأوروبية. المصدر: xStation

مؤشر DE40 (H1)

تشير العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40) إلى استمرار التماسك مع اتجاه هبوطي واضح من حيث القمم المحلية (على إطار الساعة الواحدة). بالنظر إلى مستويات العقود الآجلة الحالية هذا الأسبوع، يبرز مستوى دعم واضح عند 24255-25280 نقطة. من المتوقع أن يؤدي توقف التداول في هذه المنطقة (كما هو موضح في النصف الأول من الجلسة) إلى ارتداد قصير الأجل، بنطاق يبلغ حوالي 24335 نقطة (يحدده مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%). يتماشى هذا مع الحد العلوي للتماسك.

سيواجه الارتفاع فوق هذا المستوى مقاومة قوية أخرى بالقرب من الحاجز النفسي عند 24400 نقطة، والذي يدعمه أيضًا خط الاتجاه العلوي المرسوم من أعلى مستوى محلي سُجِّل في 15 أغسطس. فوق ذلك، يقع مستوى رئيسي للتماسك الحالي قصير الأجل، والذي يُحدده مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% والارتفاعات المحلية المسجلة منذ بداية هذا الأسبوع. نتيجةً لذلك، إذا تجاوز تداول العقود الآجلة هذه المنطقة، فقد يكون ذلك بمثابة إشارة واضحة للمتفائلين للسيطرة ودفع السعر نحو قمم أسبوعية جديدة.

المصدر: xStation

أخبار الشركات: