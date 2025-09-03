ديفون للطاقة - التحليل الفني (09.03.2025)

شهد سعر سهم شركة ديفون إنرجي (DVN.US) اتجاهًا هبوطيًا منذ منتصف أبريل 2024. ومع ذلك، بالنظر إلى الرسم البياني اليومي (D1) من منظور فني، من الممكن حدوث تحول في الاتجاه الصعودي. في الأسبوع الماضي، تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 34.5 دولارًا. نتج هذا المستوى عن الحد الأعلى لهندسة 1:1 واسعة. ووفقًا لمنهجية التوازن الزائد، فإن اختراق مستوى المقاومة المذكور عند 34.5 دولارًا يشير إلى تغيير في الاتجاه أو انتعاش أكبر بعد عدة أشهر من الانخفاضات. وفي وقت سابق، تمكن السعر أيضًا من اختراق خط الاتجاه المرسوم على طول القمم الأخيرة، مما يشير أيضًا إلى حركة شمالية. ويدعم السيناريو الصعودي أيضًا حقيقة أن السعر كان فوق المتوسط ​​الأساسي لآخر 100 فترة لبعض الوقت. إذا تحقق السيناريو المفترض، فيجب أن يختبر السعر أولاً مستوى المقاومة عند 38.75 دولارًا، الناتج عن الارتفاعات المحلية الأخيرة في يناير وفبراير من هذا العام. من ناحية أخرى، إذا عاد السعر إلى ما دون 34.5 دولار، فلا يمكن استبعاد الانخفاض نحو 31.8 دولار، حيث تقع أدنى المستويات المحلية السابقة.

فاصل DVN.US D1. المصدر: xStation5