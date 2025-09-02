EURUSD - التحليل الفني(02.09.2025)

في سبتمبر، واجه زوج يورو/دولار أمريكي ضغوطًا للتراجع، على الرغم من أن التضخم في منطقة اليورو كان أعلى قليلاً من المتوقع. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) إلى 2.1%، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند 2.3%. مع ذلك، لم تُقنع هذه الأرقام المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي سيُغير سياسته النقدية التيسيرية، إذ يتوقع السوق ثبات أسعار الفائدة أو حتى خفضها مستقبلًا. ونتيجةً لذلك، أضاع اليورو فرصة تعزيز قوته، وبدأ سعره بالتراجع.

في غضون ذلك، اكتسب الدولار الأمريكي قيمةً رغم قراءة ISM التصنيعية المخيبة للآمال عند 48.7، مستفيدًا من تزايد العزوف عن المخاطرة ومكانته كملاذ آمن. يترقب المستثمرون الآن بيانات أمريكية رئيسية قادمة، مثل مؤشر ISM للخدمات وأرقام التوظيف، والتي قد تؤثر على اتجاه الزوج.

خلال هذا العام، حافظ زوج يورو/دولار أمريكي على اتجاه تصاعدي واضح. على الرسم البياني اليومي، وصل السعر إلى أعلى مستوى محلي بالقرب من 1.1735 قبل أن يدخل في انخفاض تصحيحي. وجد التراجع دعمًا عند مستوى 1.1645، وهو ما يتوافق مع التقاء المتوسطين المتحركين EMA20 وEMA50 (المشار إليهما على الرسم البياني بخطوط خضراء وبرتقالية على التوالي). بعد الارتداد من هذه المنطقة، دخل السعر في مرحلة توطيد، مما يشير إلى توقف مؤقت في اتخاذ قرارات السوق.

حاليًا، يقترب السعر من مستوى مقاومة قرب 1.1735، وهو أعلى مستوى سجله في الأسابيع الأخيرة. قد يُمهد اختراق هذا المستوى الطريق لمزيد من المكاسب نحو 1.1800. في المقابل، إذا اخترق السعر دون منطقة دعم EMA50/EMA20، فهناك خطر حدوث تصحيح أعمق نحو مستوى EMA100، الواقع حول 1.1520.

المصدر: xStation5