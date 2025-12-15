اقرأ أكثر
٧:٤٣ م · ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥

إفلاس شركة iRobot: نهاية عصر الروبوت Roomba ⚡

iRobot
الأسهم
IRBT.US, iRobot Corp
-
-
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٤٨ م

ارتفاع أسهم شركة لام ريسيرش بعد ترقيات جديدة من المحللين!
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٤٩ م

أوراكل ترتفع أسهمها بعد التقدم في صفقة تيك توك
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:١٩ م

إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تختتم الأسبوع بقوة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٥٥ م

سهم الأسبوع - شركة مايكرون تكنولوجي (18.12.2025)

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات