اقرأ أكثر
٧:١٧ م · ٢٣ يناير ٢٠٢٦

إفتتاح الأسواق الأمريكية : هل ستنقذ شركات التكنولوجيا العملاقة وول ستريت؟ ماذا أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي وجامعة ميشيغان؟ 🚨

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
شهدت جلسة التداول الأخيرة لهذا الأسبوع في بورصة الولايات المتحدة بداية ضعيفة نسبياً. ورغم محاولات شركات التكنولوجيا للتعافي، إلا أن نطاق هذا التعافي يتقلص بسرعة، حيث تتراجع...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات