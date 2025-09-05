إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشرات الأسهم الأمريكية متباينة بعد بيانات أضعف من الوظائف غير الزراعية 💲

قلصت أسواق النقد الأمريكية مكاسبها عقب بيانات سوق العمل الضعيفة. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.12%، بينما ارتفع مؤشرا US100 وUS2000 بنسبة 0.25%. ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا (USDIDX: -0.78%).

حققت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة ارتفاعًا في البداية بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف. ومع ذلك، لم يكن رد الفعل حاسمًا، حيث كان الدافع الرئيسي هو توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات هذا العام. عند افتتاح التداول النقدي، تضاءلت المكاسب بسرعة، وتحول تركيز السوق إلى المخاوف الاقتصادية المحتملة. يحدث كل هذا في الوقت الذي لا تزال فيه المؤشرات الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة، والتقييمات عند مستويات تاريخية. هذا المزيج المالي والاقتصادي لا يبشر بالخير للطلب، وقد يُمثل بداية تصحيح قصير الأجل على الأقل - لا سيما بالنظر إلى أن الأسواق كانت في اتجاه صعودي مستمر تقريبًا منذ نهاية أبريل من هذا العام.

مؤشر US500 (الفاصل الزمني اليومي)

حاول المؤشر بالفعل اختراق مستوى 6,500 نقطة ثلاث مرات، دون جدوى. ويبدو أن المحاولة الحالية قد تفشل أيضًا. ولا تزال منطقة الدعم الأقرب للمتفائلين فوق مستوى 6,370 نقطة.

أخبار الشركة

Braze (BRZE.US) +15.40% - قفز سهم الشركة بعد تجاوزه توقعات الربع الثاني، مع نمو في الإيرادات بنسبة 24% وتوجيهات قوية؛ وتوقعات أرباح السهم للسنة المالية 2026 (0.41-0.42 دولار أمريكي) تتجاوز بكثير التوقعات (0.17 دولار أمريكي).

بيل هولدينجز (BILL.US) +9.15% – ارتفع على خلفية الأخبار التي تفيد بأن شركة ستاربورد فاليو قامت ببناء حصة بنسبة 8% وقد تسعى للحصول على مقاعد في مجلس الإدارة، مما يزيد من توقعات التأثير النشط.