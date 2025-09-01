GBPUSD التحليل الفني (01.09.2025)

منذ بداية العام، يتحرك زوج العملات GBPUSD في اتجاه تصاعدي. بالنظر إلى الفاصل الزمني اليومي، حدد سعر الصرف قمة محلية في منطقة 1.3750، تلاه تصحيح هبوطي. وصلت الانخفاضات إلى الدعم عند 1.3200، والذي نتج عن ردود فعل السعر السابقة ومتوسط EMA100 (الخط الأزرق على الرسم البياني). بعد الارتداد من الدعم المشار إليه، عاد السعر إلى نموذج 1:1 (المستطيل الأحمر)، مما يدعم سيناريو العودة إلى الاتجاه الصعودي. يقترب السعر حاليًا من المقاومة المحلية عند 1.3585، والتي نتجت أيضًا عن ردود فعل السعر السابقة. في حالة تجاوزها، قد يتحرك السعر نحو المقاومة عند 1.3750. في حالة تجاوزها، ستكون المقاومة التالية هي قياسات فيبوناتشي الخارجية 127.2٪ و 161.8٪، المحددة من آخر تصحيح هبوطي.
GBPUSD فاصل زمني D1.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال