هل هناك أي أمل متبقي لشركة إنتل؟

شهدت شركة التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا سنواتٍ حافلةً بالتحديات وتقلباتٍ كبيرة في الأسعار. بلغ وضع الشركة من السوء حدًا دفع إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل المباشر. ولطالما اعتبر العديد من المستثمرين إنتل الشركة الرائدة في سوق المعالجات الدقيقة. فهل هذا مُبرر؟

ليس كل ما يلمع ذهبًا

لتوضيح حجم تراجع إنتل، لا بد من مناقشة تاريخها بإيجاز. تأسست الشركة عام ١٩٦٨، لكن تاريخها الحديث يبدأ حوالي عام ٢٠٠٠. في التسعينيات، اتخذت الشركة قرارًا حاسمًا بالتركيز على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهو قرارٌ أثبت، بالنظر إلى ما حدث، أنه قرارٌ استراتيجيٌّ ممتاز.

بدأت مسيرة إنتل نحو الهيمنة على السوق مع معالج بنتيوم ٤، الذي طُرح لأول مرة عام ٢٠٠٠. كانت فترةً مضطربةً للغاية بالنسبة للسوق، وخاصةً لشركات التكنولوجيا. بعد حوالي عام من طرح إنتل أسهمها للاكتتاب العام، انفجرت فقاعة دوت كوم. فقاعة مضاربة ضخمة في السوق المالية الأمريكية، مدفوعة بجنون نمو الشركات المرتبطة بالإنترنت وتكنولوجيا الحاسوب. من الواضح أن إنتل كانت المستفيد الأول ثم الضحية. دخلت إنتل الألفية الجديدة بسعر سهم يقارب 41 دولارًا. في ذروة هذه الفقاعة، بلغ تقييمها 75.9 دولارًا للسهم، وهو مستوى لم تعد إليه إنتل أبدًا. من تلك الذروة، وفي أقل من عام، فقدت الشركة أكثر من 75% من قيمتها وانخفضت إلى حوالي 18 دولارًا للسهم.

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

لم يُعيق انخفاض التقييمات تطور الشركة. بل على العكس، شهد عام 2001 بداية عصرها الذهبي. وعلى مدار العقد التالي، أصبحت إنتل رائدةً في تطوير تقنيات المعالجات لمعظم التطبيقات التجارية. حتى دعوى قضائية خاسرة بشأن ممارسات السوق غير العادلة، والتي خسرتها إنتل عام 2009، مما أجبرها على دفع تسوية بقيمة 1.25 مليار دولار لمنافستها الرئيسية، AMD، لم تُوقف الشركة. في ذلك الوقت، لم يُعر السوق هذا الكشف اهتمامًا كبيرًا، إذ كان منشغلاً بإعادة البناء بعد الكارثة المالية عام 2008.

الدروس التي لم تُستفاد من الدعوى القضائية الخاسرة تُعدّ أساسية لفهم مشاكل الشركة الحالية. وتحديدًا، في مرحلة معينة من عملها، قررت الشركة أن أفضل طريقة للتنافس ليست من خلال تطوير منتجاتها الخاصة، بل من خلال ممارسات احتكارية غير أخلاقية للغاية ومعادية للمستهلكين. نجحت هذه الاستراتيجية حتى عام ٢٠١٥، حين استحوذت إنتل على حصة ٨٠٪ في سوق المعالجات الدقيقة الذي كان ناضجًا بالفعل.

ومنذ ذلك الحين، بدأت إنتل ترتكب أخطاءً استراتيجية متزايدة. ومن بين هذه الأخطاء رفضها التعاون مع آبل في إنتاج رقاقات هواتف آيفون. كما باعت إنتل شركتها التابعة التي تُركز على معالجات ARM القياسية.

بدأ منافسو إنتل الرئيسيون - NVIDIA وAMD وTSMC - بالتخصص إما في تصميم أو تصنيع الرقاقات والمعالجات. وحاولت إنتل بعناد القيام بكليهما، مما أدى إلى تخلفها في كلا الجانبين من عملياتها.

الكبرياء يسبق السقوط

بدأت أولى بوادر ضعف إنتل الواضحة بالظهور مع نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. أدت الاستراتيجيات والاستثمارات الخاطئة إلى تراجع متزايد في قدرتها التنافسية. أصبحت مصانع معالجات إنتل عبئًا ماليًا، وتراجعت منتجاتها بشكل متزايد من حيث الأداء والسعر.

ومن المفارقات، أن جائحة كوفيد-19 عام 2020 شهدت فترة راحة مؤقتة.

بدأت شريحة كبيرة من السكان، لأسباب صحية، بقضاء معظم أوقاتهم في المنزل، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

تزامن ذلك مع هوس العملات المشفرة. تطلب تعدين العملات المشفرة في المقام الأول قوة حوسبة، وهو ما توفره معالجات إنتل. ومع ذلك، حتى في ذلك الوقت، كان الخيار الأول لتعدين العملات المشفرة هو معالجات NVIDIA و AMD نظرًا لنسبة استهلاك الطاقة إلى الأداء، والتي أثبتت أنها اتجاه مهم للغاية وإشارة تحذير لشركة إنتل، والتي تجاهلتها.

في أبريل 2021، ومع ازدياد الطلب وتحسن آفاق الشركة، وصل التقييم إلى ذروة محلية بلغت 62 دولارًا للسهم، أي أقل ببضعة نقاط مئوية فقط من أعلى مستوياته التاريخية في فترة فقاعة الإنترنت.

للأسف، كانت هذه هي النهاية الحتمية لإنتل. منذ تلك الفترة، واجهت الشركة فشلًا تلو الآخر. جعلتها الأخطاء الاستراتيجية متأخرة جدًا عن منافسيها من حيث الإيرادات والأرباح والحصة السوقية. بسبب القرارات التي اتُخذت قبل عقد من الزمن، لم تتمكن الشركة من زيادة الإيرادات وخفض التكاليف بنفس القدر الذي حققته شركات الصناعة العملاقة الأخرى. كانت المنتجات اللاحقة مخيبة للآمال وأثارت جدلًا. وتدهورت النتائج المالية للشركة ربعًا تلو الآخر، دون أي أمل في التحسن.





المصدر: البيانات المالية لشركة إنتل

حدث كل هذا في ظل سوق صاعدة ضخمة لشركات التكنولوجيا، مدفوعةً بالإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي.

أظهرت نتائج عام ٢٠٢٤ خسارة صافية قدرها ١٩ مليون دولار.

فقدت الأسهم أكثر من ٦٠٪ من قيمتها منذ ذروتها المحلية.

وتستمر حصة الشركة السوقية في التقلص.

رسم بياني يوضح تغيرات تقييم إنتل ونفيديا منذ بداية عام ٢٠٢٢:

المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

أملٌ دائم

في عام ٢٠٢٥، دخلت الشركة في إطار الإصلاح. عُيّن ليب-دو تانا، وهو مُصلح، رئيسًا تنفيذيًا. كانت إصلاحات الرئيس التنفيذي الجديد جذرية، لكنها ضرورية للغاية بالنظر إلى المرحلة الحالية من انهيار الشركة. وشملت:

إصلاح الهيكل التنظيمي، وتبسيطه، وتقصير تسلسل القيادة، مع التركيز على تعزيز الجانب "التقني" للشركة، وإشراف الرئيس التنفيذي شخصيًا على المجالات الرئيسية.

تسريحات وتغييرات في الموظفين. استغنت إنتل عن حوالي ١٥٪ من قوتها العاملة، والتي يبلغ عددها حوالي ٢٥ ألف موظف حول العالم. تم استبدال بعض أعضاء مجلس الإدارة والمديرين لضمان شغل هذه المناصب بأفراد ذوي خبرة ومعرفة في صناعة أشباه الموصلات. كما تم اعتماد سياسة لإعادة الموظفين إلى المكاتب من المنزل، بهدف زيادة الكفاءة.

تخفيض الاستثمارات وتحسين العديد من العمليات. من الآن فصاعدًا، أصبح توسيع الطاقة الإنتاجية مرهونًا بطلبات محددة. وتم تعليق خطط بناء المصانع في ألمانيا وبولندا. ونُقلت بعض أقسام التجميع والتغليف إلى دول منخفضة التكلفة مثل فيتنام.

استقبل السوق في البداية خبر إعادة الهيكلة بتفاؤل. وسادت حالة من النشوة بعد إعلان دعم الحكومة للشركة وسلسلة من الشائعات حول طلبات وشراكات محتملة. وأدى ذلك إلى زيادة في المخزون بنسبة 43% في فبراير من هذا العام.

ولسوء حظ إنتل، سرعان ما أدرك السوق أن إصلاحات الرئيس التنفيذي الجديد ركزت بشكل شبه حصري على خفض التكاليف، دون خطط واضحة لزيادة أرباح الشركة. وتبين أن آمال الطلبات الجديدة قد باءت بالفشل، وأصبح دعم الحكومة الأمريكية عبئًا على إنتل بدلًا من أن يكون فرصة.

من الناحية المالية، يُعد وضع إنتل المالي غير مواتٍ للشركة ومقلقًا للمساهمين. فالشركة غارقة في الديون ولا تزال تتكبد خسائر، وهي خسائر تتزايد على الرغم من الإصلاحات وإجراءات خفض التكاليف. الشيء الوحيد الذي خفضته الشركة هو إيراداتها، التي انخفضت من حوالي 80 مليار دولار في عام 2021 إلى 53 مليار دولار هذا العام. لا تزال إنتل متأخرة كثيرًا عن منافسيها في جميع الجوانب تقريبًا. قد يكون انخفاض نسب التقييم، خاصةً بالمقارنة مع المنافسين وقطاع التكنولوجيا، بمثابة بصيص أمل للمستثمرين. ومع ذلك، فإن انخفاض نسب التقييم واستمرارها طويلًا ليس أمرًا غير مبرر.







إمبراطورية إنتل محاصرة من جميع الجهات. سوق الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية يتراجع أمام AMD، التي تتميز رقائقها بكفاءة لا تُضاهى في استهلاك الطاقة. سوق مراكز البيانات يتراجع أمام Nvidia، التي لا تُضاهى حلولها حاليًا في الابتكار والأداء. في الوقت نفسه، في سوق تصنيع أشباه الموصلات، لا تستطيع إنتل منافسة TSMC، التي تُهيمن تمامًا بفضل تأثيرها على الحجم والتحسين الشامل لعملياتها.

العم سام

تتمسك كل من إنتل ومساهميها بحقيقة مهمة يُفترض أن تدعم تقييم الشركة. ألا وهي أن إنتل شركة محلية كبيرة لتصنيع أشباه الموصلات. إنها شركة لا يُمكن السماح لها، من وجهة النظر الاستراتيجية الحالية للحكومة الأمريكية، بالفشل.

يشير كل شيء إلى أن عصر الليبرالية الاقتصادية المثالية والتجارة الحرة آخذ في الانتهاء، وأن كل سلعة نادرة هي سلاح يمكن استخدامه ضد الخصوم أو الحلفاء السابقين. ومن بين هذه السلع أشباه الموصلات التي تنتجها إنتل.

لاحظت الحكومة الأمريكية مشاكل الشركة وقيمتها الاستراتيجية خلال الإدارة السابقة، فمنحتها أكثر من 7 مليارات دولار للاستثمار في الإنتاج المحلي.

تركز الشركة بشكل أساسي على إنتاج المعالجات والرقائق الإلكترونية لوزارة الدفاع. تُعد هذه مشكلة بالغة الأهمية نظرًا لاحتمال وجود ثغرات أمنية مخفية في مكوناتها، والتي قد تستغلها دول أخرى ضد المستخدمين. وقد ارتقى تدخل الحكومة الأمريكية في شؤون الشركة إلى مستوى جديد مع استحواذ الرئيس الأمريكي الجديد على حصة تبلغ حوالي 10% من أسهم الشركة لصالح الحكومة، وهو ما سيتم شرحه بمزيد من التفصيل في الفقرات التالية. تُعد هذه خطوة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، تُشير إلى كسر أحد المحرمات في الاقتصاد والسياسة الأمريكية. وقد أكد وزير الخارجية هاسيت هذا التغيير في التوجهات بوضوح، مُصرحًا بأنه "سيكون هناك المزيد من هذه الصفقات".

بوينغ 2.0

استقبل السوق خبر تدخل الحكومة الأمريكية في الشركة بإيجابية. وتحسنت المعنويات بشكل أكبر بإعلان بنك الاستثمار الياباني، سوفت بنك، عن عملية شراء كبيرة لأسهم الشركة. استفادت أسهم الشركة من هذه الاكتشافات، فزادت بأكثر من 22% عن أدنى مستوى لها في يوليو.

لكن، يبرز سؤال بالغ الأهمية: هل هناك حقًا ما يدعو للاحتفال؟

أولًا، تجدر الإشارة إلى أن الأسهم التي استحوذت عليها الحكومة الأمريكية لم تُشترَ من السوق أو من شركة إنتل نفسها، كما تزعم بعض عناوين وسائل الإعلام، بل هي أسهم جديدة صدرت خصيصًا للحكومة الأمريكية، مما يُخفِّف فعليًا من قيمة الأسهم الحالية، ويؤثر سلبًا وبشكل مباشر على المساهمين الحاليين.

ومن العقبات الأخرى أمام تقييم إنتل أهداف الحكومة الأمريكية، والتي يبدو أن العديد من المستثمرين يتجاهلونها. ففي المقام الأول، لا تهتم الحكومة الأمريكية بمصالح المساهمين أو سعر السهم. ويُعدّ الاستحواذ على إنتل مبادرة دفاعية استراتيجية ومحاولةً لكسب ورقة تفاوضية أخرى في الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة حاليًا مع العالم أجمع.

علاوة على ذلك، فإن السياسات والقرارات الحالية للإدارة الرئاسية الجديدة لا تُعطي أي سبب للشك في امتلاكها للمهارات اللازمة لإدارة شركة تُشارك في أعقد عملية تكنولوجية على وجه الأرض. أظهرت إدارة الرئيس الجديد استعدادها وقدرتها على التضحية بالاستقرار الاقتصادي والمالي طويل الأمد من أجل نجاحات سياسية أو أيديولوجية قصيرة الأجل.

في ضوء هذه المعلومات، ترسم إنتل ببطء مسارًا مشابهًا لشركة بوينغ بين مصنعي أشباه الموصلات. أي شركة لا تزال في السوق عمليًا إلا بفضل ارتفاع عوائق الدخول إلى هذا المجال، والدعم الحكومي، وطلبات قطاع الدفاع.

من الصعب للغاية حاليًا تحديد سيناريو إيجابي لسهم إنتل. هناك احتمال للتعافي من القاع بفضل الاستثمارات التي أتاحها انخفاض أسعار الفائدة والتعاون مع الحكومة. كما أظهر الرئيس التنفيذي الجديد شجاعة واستعدادًا لتنفيذ إصلاحات جذرية ومدروسة لطالما احتاجتها الشركة.

إن العقود المربحة مع قطاع الدفاع، التي تأملها إنتل ومساهموها، والشراكات مع الشركات ذات الأداء الأفضل، وإمكانية استعادة حصة سوقية، أو اللحاق بركب صناعة الذكاء الاصطناعي، هي مجرد تكهنات حاليًا دون استراتيجية واضحة لكيفية تحقيق هذه الأهداف. ومع ذلك، فهي ليست مستحيلة. وسوف يعتمد الكثير على سياسة الحكومة ومكانة إنتل داخلها.