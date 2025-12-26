اقرأ أكثر
٢:٢٤ م · ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥

هل هناك تقدم ملموس بين أوكرانيا وروسيا؟

أهم النقاط
  • مأزق دبلوماسي: على الرغم من إطار عمل من عشرين بندًا تم التوصل إليه في ميامي، لا تزال المفاوضات متعثرة، إذ تطالب روسيا بكامل منطقة دونباس، بينما ترفض أوكرانيا التنازل عن أي أراضٍ تسيطر عليها حاليًا.
  • مأزق أمني: يتمسك الرئيس زيلينسكي بضمانات أمنية ملزمة مدعومة من الغرب، وهو شرط يُقال إن الولايات المتحدة مستعدة لتلبيته، ولكنه يبقى خطًا أحمر رئيسيًا بالنسبة للكرملين.
  • انتعاش سوق النفط: ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6% ليصل إلى 58 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أن أسواق الطاقة تستبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام قريب، وتستعد لفرض عقوبات جديدة محتملة.
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٠٦ م

إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US500 يسجل مستويات قياسية جديدة، حيث يقود قطاع التكنولوجيا المكاسب.
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥, ٦:٠٣ م

من المقرر أن يلتقي زيلينسكي بترامب يوم الأحد: هل يمثل ذلك أملاً متجدداً في تحقيق انفراجة؟
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥, ٣:٣٩ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (26.12.2025)
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٢:٢٢ م

مخطط اليوم الفضة (26.12.25)

