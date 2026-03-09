اقرأ أكثر
٥:٣١ م · ٩ مارس ٢٠٢٦

هل ستضمن فرنسا النقل الآمن عبر مضيق هرمز؟

أعلنت فرنسا عزمها إرسال ثماني سفن حربية، من بينها حاملة طائرات وسفينتان هجوميتان برمائيتان، إلى البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر ومضيق هرمز. كما أعلن ماكرون عن مهمة لمرافقة...

