هل ستقرر وزارة العدل الأمريكية إقالة كوك؟

دعت وزارة العدل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إقالة الحاكمة ليزا كوك بسبب مزاعم احتيال محتمل على الرهن العقاري يتعلق بعقارات تملكها في ميشيغان وجورجيا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية من قبل جهة تنظيمية عقارية عينها ترامب، مما أثار اهتمامًا متجددًا بكوك بعد فترة وجيزة من مطالبة الرئيس ترامب علنًا باستقالتها. ووفقًا للبعض، فإن خلفية هذه المطالب هي جهود ترامب المكثفة للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة أنه يضغط على باول لخفض أسعار الفائدة قبل دورة انتخابات عام 2025. إذا تم إقالة كوك، فستتاح لترامب الفرصة لتعيين شخص أكثر دعمًا لتخفيضات أسعار الفائدة الحادة، مما يجعل تكوين مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أقرب إلى تفضيلاته. ومن المثير للاهتمام أن إقالة كوك ستعزز غالبية المصرفيين المتخذين للقرار في الاحتياطي الفيدرالي المعينين خلال فترة دونالد ترامب.

المصدر: بلومبرغ فاينانشال إل بي

بموجب القانون، لا يمكن إقالة عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي إلا "بسبب وجيه"، وهو ما يتطلب عادةً إثبات سوء سلوك جسيم. على الرغم من أن الادعاءات الموجهة ضد كوك تتعلق رسميًا بمخالفات الرهن العقاري، إلا أنها تبدو وثيقة الصلة بحملة ترامب المستمرة للضغط السياسي على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية. في هذه المرحلة، لا يشير سوق العملات، ولا سيما رد فعله على هذه الأخبار، إلى قلق السوق المفرط بشأن هذه المعلومات.

لا يزال الدولار الأمريكي من بين العملات الأفضل أداءً في جلسة اليوم. المصدر: xStation