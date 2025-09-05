هل سيسجل US30 رقما قياسيا جديدا؟

أنهى مؤشر US30 جلسة أمس على ارتفاع قوي. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي (D1) من منظور فني، ارتد السعر من منطقة الدعم الأفقية عند حوالي 45,160 نقطة، والتي ذكرناها في تحليلاتنا الأخيرة، ثم ارتفع بقوة. حاليًا، قبيل بدء جلسة التداول النقدي في الولايات المتحدة، يقترب السعر من مستوى المقاومة عند 45,820 نقطة، الناتج عن أعلى مستوياته السابقة، وهو أيضًا أعلى مستوى في التاريخ. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تمهيد الطريق للتحرك نحو 47,477 نقطة، حيث ينخفض ​​المقياس الخارجي بنسبة 127.2% لآخر تصحيح هبوطي كبير. أما سيناريو التصحيح، فقد يتحقق إذا انخفض السعر دون المنطقة المذكورة عند 45,160 نقطة.

فاصل US30 D1.

المصدر: xStation

بالنظر إلى الإطار الزمني الأدنى - H1، نلاحظ اتجاهًا تصاعديًا واضحًا. كانت آخر ثلاث تصحيحات رئيسية في نفس النطاق (المستطيلات الحمراء)، مما يدعم، وفقًا لمنهجية Overbalance، سيناريو استمرار الصعود. مع ذلك، في حال حدوث تصحيح، بالإضافة إلى الأشكال الهندسية الكبيرة، يجب أيضًا مراعاة مستويي دعم عند 45,475 نقطة و45,390 نقطة. الأول ناتج عن متوسط ​​EMA100، والثاني عن التوزيع المحلي 1:1 (المستطيلات الخضراء).

فاصل زمني US30 H1.

المصدر: xStation