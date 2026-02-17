اقرأ أكثر
٥:٣٤ م · ١٧ فبراير ٢٠٢٦

🟠 حصاد السلع - الفضة، الغاز الطبيعي، النحاس، EMISS (17.02.2026)

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
الفضة: تتراجع أسعار الفضة إلى ما دون 75 دولارًا للأونصة، ولا تزال دون مستوى الطلب بين المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 30 يومًا و50 يومًا. كما تقترب الفضة من متوسطها المتحرك...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات