حصاد السلع - النفط، الفضة، القهوة، القمح (26.08.2025)

النفط

شهدت أسعار النفط الخام انتعاشًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة وسط تجدد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

في الوقت نفسه، يبدو من غير المرجح أن تفرض الولايات المتحدة قيودًا إضافية على صادرات النفط الروسية في ظل الظروف الحالية.

كان الإجراء الجديد الوحيد من جانب الولايات المتحدة هو فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند لشراء النفط الروسي. ومع ذلك، يُنظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي بحت يهدف إلى إجبار الهند على الامتثال لنظام الرسوم الجمركية الجديد. إذا قررت الهند التحول إلى شراء النفط من مصادر أخرى، فستؤدي فجأةً إلى زيادة كبيرة في الطلب على النفط في السوق المفتوحة.

كما تفاعلت أسعار النفط بشكل إيجابي مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي قد يحفز، نظريًا، الطلب على المنتجات ويؤدي إلى زيادة استهلاك النفط.

هناك تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تقترب من ذروة الإنتاج المحلي. فالمشاريع الجديدة وصلت إلى نقطة التعادل مع أسعار النفط الحالية. ومن الملاحظ الآن على نطاق واسع أن إنتاجية الآبار آخذة في الانخفاض بشكل واضح بينما ترتفع التكاليف.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن يؤدي فائض المعروض الحالي، والذي يُعزى جزئيًا إلى قرار أوبك+ باستعادة الإنتاج بسرعة أكبر، إلى انخفاض حاد في الأسعار على المدى القريب. وتشير الإدارة إلى أن نمو المخزون في الأرباع القادمة قد يصل إلى مليوني برميل يوميًا.





انخفضت مخزونات النفط الخام مؤخرًا، لكن تحركاتها تتماشى مع الاتجاهات الموسمية. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تشير العوامل الموسمية إلى استقرار السوق في الأيام المقبلة، ولكن من المتوقع حدوث انتعاش لاحقًا، مع بلوغ ذروة موسمية بنهاية أكتوبر. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

شهد النفط الخام تعافيًا في الأيام الأخيرة، ومن المحتمل أن يكون اليوم أول جلسة هبوطية بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب القوية. المصدر: xStation5

الفضة

تبتعد أسعار الفضة بنحو 1.5% فقط عن أعلى مستوياتها المحلية الأخيرة، والتي تُعدّ الأعلى منذ عام 2011.

لا تزال أسعار المعادن النفيسة مرتفعة وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم عوامل عدم اليقين المتعلقة بغياب آفاق السلام في أوكرانيا ومخاطر الرسوم الجمركية في تفاقم الشعور السائد.

تواصل صناديق الاستثمار المتداولة ( ETFs ) استحواذها على الفضة، مما دفع قيمة الفضة المُحتفظ بها في هذه الصناديق إلى مستويات تاريخية، متجاوزةً 30 مليار دولار.

يواصل معدل سعر الذهب إلى الفضة انخفاضه. إذا استمر سوق المعادن النفيسة الصاعد، فقد ينخفض ​​المعدل إلى متوسطه لعشر سنوات والبالغ 82. عند سعر ذهب يبلغ 3,350 دولارًا (نقطة المنتصف في فترة التماسك منذ أبريل)، فإن هذا يعني أن سعر الفضة سيبلغ 40.85 دولارًا للأونصة.

انخفضت نسبة سعر الذهب إلى الفضة بشكل ملحوظ مؤخرًا. انخفاض هذه النسبة إلى 82، مع سعر الذهب الحالي البالغ 3,350 دولارًا، يعني أن سعر الفضة سيتجاوز مستوى 40 دولارًا للأونصة بوضوح. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي





الفضة ليست مُبالغًا في قيمتها على المدى القصير، استنادًا إلى انحرافها عن المتوسط ​​المتحرك لـ 100 جلسة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي





تتجاوز قيمة الفضة المُحتفظ بها في صناديق المؤشرات المتداولة 30 مليار دولار أمريكي. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

القهوة

بعد اختراق مستوى 380 سنتًا للرطل، بدأت أسعار القهوة تصحيحًا من نقطة مقاومة هامة. ويستمر الانخفاض خلال جلسة يوم الثلاثاء.

يقوم مستوردو القهوة الأمريكيون بإلغاء شحنات القهوة من البرازيل، مما يضطرهم إلى البحث عن إمدادات من أسواق أخرى.

لا تزال مخزونات القهوة عند مستويات منخفضة للغاية. كما أن كمية القهوة التي تنتظر التصديق منخفضة أيضًا.

تأثرت أسعار القهوة أيضًا بالمخاوف بشأن الطقس في البرازيل، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج للموسم المقبل.

اكتمل حصاد هذا الموسم في البرازيل تقريبًا، حيث تشير معظم البيانات الأولية إلى عائد أقل من الموسم الماضي.

ارتفع سعر القهوة بشكل حاد، متماشياً مع متوسطه لخمس سنوات. تجدر الإشارة إلى أن متوسط ​​الخمس سنوات يشير الآن إلى انخفاض، بينما تشير المتوسطات طويلة الأجل إلى استقرار قبل انتعاش قوي بنهاية العام. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

لا تزال المخزونات منخفضة. قد يشير أي انخفاض إضافي في المخزونات إلى استمرار ارتفاع الأسعار الأخير. ومع ذلك، إذا ارتفعت المخزونات، فهذا يعني أن وضع العرض ليس سيئًا كما كان. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تراجع سعر القهوة عن خط الاتجاه الهبوطي المرسوم من ذروته في فبراير وأبريل. المصدر: xStation5

القمح

بعد تجديد عقده، لا يزال سعر القمح يتحرك بشكل جانبي، مما يشير إلى عدم وجود احتمالات واضحة لتغييرات جوهرية كبيرة.

أشار أحدث تقرير لـ WASDE إلى فائض متزايد في سوق القمح. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض القمح لضغوط هبوطية بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

يبتعد سعر القمح بمقدار أقل بقليل من انحرافين معياريين عن متوسطه السنوي. بعد انتهاء عقد سبتمبر، سيظل السعر يرتفع بنحو 30 سنتًا للبوشل. مع ذلك، يمكن اعتبار القمح مباعًا بشكل مفرط على المدى القصير.

لا تزال جودة القمح الأمريكي مرتفعة نسبيًا. وقد اكتمل تقريبًا حصاد القمح الشتوي، بينما انتهى حصاد القمح الربيعي في منتصفه تقريبًا، وهو ما يتماشى مع المتوسط.

يتصرف القمح تقريبًا وفقًا لمتوسطه لخمس سنوات، مما قد يشير إلى انتعاش طفيف على المدى القريب. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

يتجه تركيز مراكز القمح مجددًا نحو مستوى منخفض للغاية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مراكز الشراء تتعافى أيضًا، مما قد يشير إلى احتمالية تغير الاتجاه في المستقبل القريب. مع ذلك، تُعتبر الأسعار التي تبلغ حوالي 500 سنت للبوشل جذابة للتعافي. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي