حصاد السلع - النفط والغاز الطبيعي والفضة والذهب (02.09.2025)

النفط

تعتقد إكسون موبيل أن وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار قد يكون حدثًا مفاجئًا وغير متوقع في السوق هذا العام. وتشير إكسون موبيل إلى أن هذا قد يكون نتيجةً للتوترات الجيوسياسية أو لتجديد متسارع للاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستفيد الشركة بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لإنتاجها القياسي في الربع الثاني والبالغ 4.6 مليون برميل يوميًا.

لا تزال مخاطر العرض قائمة، مما يُسهم في الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، انخفض سعر خام الأورال بمقدار 3-4 دولارات، مما يسمح للهند بشراء النفط الروسي بسعر أرخص مما تشير إليه عوامل السوق.

عرضت الهند إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارية من شأنها خفض رسومها الجمركية الحالية البالغة 50%. ومع ذلك، أشار دونالد ترامب إلى أن الأوان قد فات الآن، وأن اختلال الميزان التجاري لن يُصحح.

خلال قمة عُقدت مؤخرًا في بكين، أكد اجتماع بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي مودي استمرار التعاون بين البلدين.

سيُحدد اجتماع أوبك+ المُرتقب نهاية هذا الأسبوع أهداف الإنتاج لشهر أكتوبر واستراتيجية للأشهر القادمة. بعد عدة أشهر من زيادة أهداف الإنتاج لعكس اتجاه التخفيضات الطوعية، من المتوقع أن تُحافظ أوبك+ على مستويات الإنتاج الحالية.

بدأ النفط الخام بالتعافي، تماشيًا مع موسمية السوق. ومن المتوقع نظريًا أن يبلغ ذروته المحلية عند حوالي جلسة التداول المئتين لهذا العام، أي في أواخر أكتوبر. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي.

لا تقتصر الهند على مواصلة شراء النفط الروسي، بل تزيد مشترياتها منه أيضًا. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

تجاوز سعر خام برنت اليوم 69 دولارًا للبرميل، متجاوزًا متوسطه المتحرك لخمسين فترة. كما شهد أمس اختراقًا لخط الاتجاه الهبوطي. قد يتراوح السعر المستهدف حاليًا للمشترين بين 70 و71 دولارًا للبرميل. يكمن الدعم المحتمل حول المتوسط ​​المتحرك لمائة فترة عند 66-67 دولارًا للبرميل. المصدر: xStation5.

الغاز الطبيعي

ارتفعت أسعار الغاز إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، نتيجةً لزيادة أقل من المتوقع في المخزونات.

تُظهر بيانات الطلب انخفاضًا ملحوظًا، على الرغم من تراجع الإنتاج أيضًا. ومع ذلك، فإن وتيرة انخفاض الاستهلاك أقوى بكثير من وتيرة انخفاض الإنتاج.

تشهد مخزونات الغاز الأوروبية ارتفاعًا، لكنها لا تزال أقل من متوسطها لخمس سنوات. إذا بدأ موسم التدفئة مبكرًا عن المعتاد، فقد يُشكل ذلك مشكلةً لفصل الشتاء القادم.

مع ذلك، لا تزال الأسعار في أوروبا منخفضة، حيث تتجاوز 30 يورو/ميغاواط/ساعة بقليل.

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في الأسبوع الثاني من سبتمبر أقل من المعدل الطبيعي في معظم المناطق، مما سيؤدي، خلال موسم التبريد الذي يستمر حتى أوائل أكتوبر، إلى انخفاض استهلاك الغاز. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

عادت درجات الحرارة اليومية إلى متوسطها على مدار خمس سنوات، ولكن منذ 20 أغسطس، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا واضحًا في الحاجة إلى التبريد. هذا يشير إلى أننا سنشهد انخفاضًا ملحوظًا في استهلاك الغاز في المستقبل القريب. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي.

من الواضح أن استهلاك الغاز في محطات الطاقة يتراجع، لكن الإنتاج يتراجع أيضًا. ومع ذلك، فإن وتيرة انخفاض الإنتاج أقل بكثير من انخفاض الاستهلاك، مما يُتوقع أن يُسهم في زيادة المخزونات بشكل أكبر. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي.

حتى مع انخفاض المعروض المتاح، فإن التغير المتوقع في المخزونات للأسبوع الحالي يقترب بالفعل من 100 مليار قدم مكعب (بالطبع، لا يزال من الممكن حدوث الكثير بحلول نهاية الأسبوع، لكن وتيرة انخفاض الطلب على الغاز قوية جدًا حاليًا، وتُذكرنا بما نشهده عادةً في أبريل). المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي.

انتعش سعر الغاز بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، ليصل إلى 3 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويعزى ذلك إلى زيادة أقل من المتوقع في المخزونات. يقترب السعر حاليًا من مستوى المقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لخمسين فترة، والذي كان بمثابة مقاومة خلال تصحيح تصاعدي مماثل في يوليو. المصدر: xStation5

الفضة

تجاوز سعر الفضة 40 دولارًا أمريكيًا للأونصة، ويقترب من 41 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مسجلاً أعلى سعر له منذ عام 2011.

لا تزال الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق الفضة نظرًا لمكانتها الرائدة في إنتاج الألواح الشمسية. ومع ذلك، هناك خطر تشبع السوق داخل الصين نفسها، حتى مع النمو القوي للصادرات، ليس فقط إلى أوروبا ولكن أيضًا إلى أفريقيا.

سرحت أكبر خمس شركات للألواح الشمسية في الصين مؤخرًا ثلث موظفيها، مما يشير إلى تنامي المشاكل في صناعة تشهد خفضًا كبيرًا للتكاليف.

كما أشارت رويترز في مقال بتاريخ 1 سبتمبر، ينتج العالم حاليًا ضعف كمية الألواح الكهروضوئية التي يستخدمها سنويًا، ومعظمها مصنوع في الصين. قد يؤدي تشبع السوق، في مرحلة ما، إلى انخفاض الإنتاج، مما قد يُشير بدوره إلى مشاكل في الطلب على الفضة، خاصةً في ظل الزيادات الهائلة في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.

مع ذلك، نشهد حاليًا ليس فقط زيادة في الطلب الصناعي، بل أيضًا في الطلب الاستثماري، بما في ذلك من صناديق الاستثمار المتداولة.

شهدت نسبة سعر الفضة إلى الذهب انخفاضًا حادًا، مما قد يُشير أيضًا إلى اقتراب نهاية ارتفاع سعر الفضة. مع ذلك، تبلغ النسبة 86، بينما يبلغ المتوسط ​​المتحرك لعشر سنوات 82. عند سعر ذهب يبلغ 3500 دولار أمريكي، يبلغ سعر الفضة 42.68 دولارًا أمريكيًا بنسبة 82، و43.75 دولارًا أمريكيًا بنسبة 80، حيث انخفضت النسبة كثيرًا في الأشهر الأخيرة.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترات التصحيح، ينخفض ​​سعر الفضة أسرع من الذهب، لذا يُمكن توقع انتعاش النسبة نفسها خلال فترة التصحيح. إذا تم تصحيح الذهب إلى 3400 دولار وارتفعت النسبة إلى 90، فإن هذا يعني تقييم الفضة بنحو 37.7 دولار.

شهدت نسبة سعر الذهب إلى الفضة تراجعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة. ورغم بقائها عند مستوى مرتفع، تجدر الإشارة إلى أنها عادةً ما وصلت إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة عند حوالي 80 نقطة. ويبلغ متوسطها المتحرك لعشر سنوات 82 نقطة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي.

ارتفعت أسعار الفضة منذ بداية العام بنسبة تقارب 40%، مما يجعلها من أفضل الأعوام من حيث العائد منذ أكثر من خمس سنوات. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بقية العام، كما تُظهر المؤشرات الموسمية، متقلبة للغاية دون اتجاه محدد، على عكس النصف الأول من العام. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي.

تبلغ القيمة الإجمالية للفضة في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) حاليًا ما يقرب من 33 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2011، عندما وصلت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها التاريخية السابقة عند حوالي 50 دولارًا للأونصة. المصدر: Bloomberg Finance LP، XTB.

الذهب

أغلق الذهب عند مستوى قياسي جديد في الأول من سبتمبر، وفي الثاني منه، وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية خلال اليوم، متجاوزًا مستوياته المسجلة في 22 أبريل.

يشير جولدمان ساكس، في أحدث توقعاته، إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 إذا استمرت مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة بالوتيرة الحالية.

كما تستمر مشتريات البنوك المركزية، وإن كانت بوتيرة أبطأ قليلاً من السنوات السابقة. وبينما لا تزال فرص الوصول إلى طلب سنوي قدره 1000 طن مرتفعة للغاية، يشير أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي إلى احتمال كبير أن يتجاوز الطلب 800 طن بقليل.

سيكون قرار الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في 17 سبتمبر، حدثًا رئيسيًا في سوق الذهب. حاليًا، تدعم التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة أسعار الذهب. ومع ذلك، إذا اتضح أن هذا الرفع "متشدد"، فلا يُستبعد حدوث تصحيح في سعر الذهب.

شهد الذهب ارتفاعًا مؤخرًا نتيجةً للصراع المتزايد بين الرئيس ترامب والبنك الفيدرالي، والذي أدى إلى إعلان قرار إقالة محافظ البنك الفيدرالي، تيم كوك. حاليًا، القضية منظورة أمام المحكمة، وسيبقى كوك في منصبه حتى صدور قرار المحكمة.

أشار سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إلى ضرورة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لكنه صرّح أيضًا بأن البنك المركزي ارتكب العديد من الأخطاء مؤخرًا. ورأى أن ترامب كان له الحق في إقالة كوك.

بلغ الذهب مستويات تاريخية، ولكن اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، كانت مراكز الشراء طويلة الأجل لدى المستثمرين غير التجاريين محدودة في العقود الآجلة، مما يشير إلى جني أرباح. بالنظر إلى صافي المراكز، لا يمكننا الحديث عن مبالغة في التقييم ولا عن انخفاض في القيمة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي.

يشهد الذهب حاليًا سلسلة مكاسب لستة أيام متتالية، على الرغم من التراجع الواضح بعد تسجيله مستويات قياسية هذا الصباح. هذه السلاسل الطويلة من المكاسب نادرة جدًا في تاريخ الذهب. كانت السلسلة السابقة التي استمرت خمسة أيام في يناير من هذا العام، على الرغم من أن الجلسة السادسة كانت مجرد توقف مؤقت قبل استمرار المكاسب القوية. المصدر: xStation5.