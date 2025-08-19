حصاد السلع - النفط والغاز الطبيعي والكاكاو والقهوة (19.08.2025)

النفط

لا تزال أسعار النفط الخام منخفضة، رغم محاولة انتعاشها خلال جلسة يوم الاثنين، وسط تكهنات بأن الوضع في أوكرانيا لن يُحل سريعًا.

أشادت وسائل الإعلام بالقمة الأوكرانية التي عُقدت أمس في واشنطن. ويشير البعض إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا تقدمًا نحو السلام أكبر من السنوات الثلاث السابقة مجتمعة. ويشهد السعر انخفاضًا اليوم.

قد يؤدي أي حل سلمي إلى انخفاض أعمق في أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-60 دولارًا للبرميل، نظرًا لاحتمال رفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

في المقابل، يُبقي الوضع الراهن، في ظل عدم فرض عقوبات أو رسوم جمركية إضافية على روسيا، الأسعار عند مستويات منخفضة. وفي حال فرض إجراءات أكثر صرامة على روسيا، فقد تواجه البلاد تحديات في بيع نفطها، مما يدفع دولًا مثل الصين والهند وتركيا إلى البحث عن مناطق إمداد بديلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

لا تزال أساسيات سوق النفط ثابتة. ولا نزال نشهد وفرة واضحة في المعروض، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية هذا العام على الأقل. تتعافى مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مما يضع ضغوطا هبوطية على الأسعار.





تجاوزت مخزونات النفط الخام الأمريكية أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وقد لحقت تقريبًا بمستوى العام الماضي. وتشير العوامل الموسمية إلى انخفاض في المخزونات بحلول الأسبوعين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين من العام. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تُبرر المخزونات المقارنة تمامًا التغيرات الأخيرة في الأسعار. وسيكون العامل الحاسم هو ديناميكيات انتعاش المخزون الموسمي. إذا كان أسرع من المعدل الطبيعي، فقد يصل سعر النفط إلى حوالي 60 دولارًا للبرميل أو أقل. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تشير موسمية الخمس والعشر سنوات إلى اتجاه جانبي على المدى القريب، ولكن إلى ارتفاع في المستقبل غير البعيد. مع ذلك، عادةً ما يُلاحظ بلوغ السعر ذروته عند حوالي الجلسة المئتين من العام. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تختبر أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مستوى 62 دولارًا للبرميل. ووسط حالة من عدم اليقين، انتعشت الأسعار أمس، لكن نتائج اجتماع واشنطن لاقت استحسانًا. علاوة على ذلك، لا تواجه روسيا حاليًا خطر فرض قيود إضافية وشيكة على صادرات النفط، وهو ما يضغط أيضًا على الأسعار. المصدر: xStation5

الغاز الطبيعي

لا يزال سعر الغاز الطبيعي الأمريكي أعلى من مستوى 2.8 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من تغير واضح في توقعات الطقس، مما يشير إلى اتجاه واضح نحو انخفاض درجات الحرارة في نهاية أغسطس.

تشير البيانات الأمريكية الأخيرة إلى ارتفاع استهلاك الغاز، والذي يقابله إنتاج قياسي، مما يؤدي إلى زيادات إضافية في مخزونات الغاز.

مخزونات الغاز الحالية أعلى بكثير من مستوى 3000 مليار قدم مكعب، وتشير التوقعات إلى احتمال تجاوزها 3700 مليار قدم مكعب بنهاية موسم إعادة التخزين. وتشير المخزونات المقارنة إلى أن انخفاض أسعار الغاز مبرر.

وفي هذه المرحلة، لا يمكن إلا لانخفاض حاد في الإنتاج أو انتعاش الصادرات أن يؤدي إلى انخفاض زيادة المخزون، وذلك بالنظر إلى توقعات الطقس، التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض استهلاك الغاز في الأسابيع المقبلة.

مخزونات الغاز أعلى بكثير من متوسطها لخمس سنوات، والمسافة إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات تضيق. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تزداد المخزونات المقارنة بشكل واضح (المحور المقلوب)، مما يُبرر انخفاض الأسعار مؤخرًا. تجدر الإشارة إلى أنه في عامي 2023 و2024، لاحظنا انخفاضًا في المخزونات المقارنة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

لا يزال الطلب على الغاز مرتفعًا، لكننا نشهد أيضًا إنتاجًا قياسيًا يقترب من مستوى 110 مليارات قدم مكعب يوميًا. تشير العوامل الموسمية إلى انخفاض الطلب في الأسابيع المقبلة، وهو ما يشير إليه أيضًا تغير الطقس. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

السعر الحالي الآن أقرب إلى انحراف معياري واحد عن متوسطه السنوي. انحرافان فقط أظهرا إشارة واضحة إلى انخفاض قيمته. من المتوقع أن يصل سعر العقد الجديد إلى حوالي 3 دولارات أمريكية/مليون وحدة حرارية بريطانية. ونظرًا لتغير الأحوال الجوية، قد يكون هناك ضغط هبوطي بعد هذا التمديد. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي





تغيرت توقعات الطقس بشكل كبير، ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة في نهاية أغسطس في معظم أنحاء الولايات المتحدة. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)

القهوة

تشهد أسعار القهوة ارتفاعًا حادًا في أغسطس، حيث ارتفعت من حوالي 290 سنتًا للرطل إلى ما يقرب من 340 سنتًا للرطل.

يُعد فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على أسعار القهوة، مما قد يحد من الإمدادات القادمة من البلاد. كانت البرازيل المورد الرئيسي للقهوة إلى الولايات المتحدة. وتعني هذه التعريفات الجمركية أن التجار سيضطرون إلى البحث عن القهوة من مناطق أخرى، مما قد يرفع سعر القهوة في نيويورك، حتى مع توفر كميات كبيرة من القهوة من البرازيل.

أشار وزير الزراعة البرازيلي إلى وجود فرصة لاستبعاد القهوة من تعريفات الـ 50%. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار مؤخرًا في الأسواق.

لا يزال الطقس في منطقة ميناس جيرايس البرازيلية (الرئيسية لبن أرابيكا) سيئًا للغاية. ففي أوائل أغسطس، كان معدل هطول الأمطار أقل بنسبة 31% عن المعدلات الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك خطر الصقيع في بعض المناطق. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات الطقس لمنطقة إسبيريتو سانتو جيدة، مما يُتوقع أن يؤدي إلى انتعاش كبير في محاصيل روبوستا.

ووفقًا لبيانات سومار للأرصاد الجوية، لم تشهد ولاية ميناس جيرايس أي أمطار في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس. وعلى الرغم من أن الحصاد قد اكتمل تقريبًا في البرازيل، إلا أن نقص الأمطار يؤثر على حالة المحاصيل للموسم المقبل.

كانت صادرات البن من البرازيل محدودة للغاية قبل فرض الرسوم الجمركية. ففي الفترة من يناير إلى يوليو، صدّرت البرازيل 22.2 مليون كيس بن، بانخفاض قدره 21% على أساس سنوي. ويُعزى انخفاض صادرات البن إلى عاملين: نقص المخزونات المتاحة أو احتمال انخفاض الطلب (على الرغم من أن الأسعار انخفضت بشكل كبير عن أعلى مستوياتها القياسية في فبراير).

تشير توقعات درجات الحرارة على المدى الطويل إلى أن العديد من المناطق قد تصبح غير صالحة لإنتاج البن على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وهذا قد يعني أن الاتجاه طويل الأجل لأسعار البن سيظل صعوديًا بشكل واضح. في الوقت نفسه، لم نشهد انخفاضًا في الطلب في سوق القهوة كما حدث في الكاكاو، حتى مع بلوغ أسعاره مستويات قياسية. من ناحية أخرى، تشير بعض التوقعات إلى احتمال انخفاض الطلب بشكل طفيف في عام ٢٠٢٥.





تنخفض مخزونات القهوة حاليًا إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تُبرر موسمية سوق القهوة جزئيًا المكاسب الأخيرة، مع أنه من الواضح أن الموسمية، على المدى القريب، تُشير إلى استقرار الأسعار حتى الدورة 220 تقريبًا من العام. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

الكاكاو

يتوقع منتجو الكاكاو في غرب أفريقيا انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 10% في موسم 25/26، بعد انتعاش طفيف في موسم 24/25 الحالي. في وقت سابق، كان من المتوقع حدوث زيادة طفيفة، لكن جفاف الطقس حدّ من آفاق الإنتاج. ومن العوامل الإضافية عدم زراعة أشجار جديدة في السنوات الأخيرة لتحل محل الأشجار القديمة، التي زُرعت قبل 40-50 عامًا، وهي شديدة التأثر بالآفات.

من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في كوت ديفوار إلى 1.6 مليون طن، مقارنةً بالهدف السابق البالغ 1.8 مليون طن. وفي غانا، من المتوقع أن يبقى الإنتاج عند مستوى 600,000 طن.

يتبنى بنك جي بي مورغان وجهة نظر مختلفة بشأن إمدادات الكاكاو، مشيرًا إلى احتمال كبير لانتعاش الإنتاج في موسم 2025/26. ووفقًا لبنك جي بي مورغان، فإن الطقس ليس سيئًا كما كان في السنوات السابقة، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير لإمدادات جديدة من الإكوادور.

يشير جي بي مورغان إلى أن الأسعار ستبقى عند حوالي 6000 دولار للطن. ويشير منحنى العقود الآجلة أيضًا إلى هذا السيناريو.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات المعالجة الأخيرة للربع الثاني أظهرت انخفاضات كبيرة على أساس سنوي وربع سنوي، مما يدل على أن الأسعار مرتفعة للغاية. يتسبب سعر المنتجات النهائية في انخفاض الاستهلاك في معظم الأسواق. انخفض الطلب في الربع الثاني بأكثر من 7% في أوروبا، وحوالي 3% في أمريكا الشمالية، و16% في آسيا.

لا يتوقع جي بي مورغان انتعاشًا كبيرًا في الطلب في النصف الثاني من العام إلا بعد تحسن كبير في العرض والمخزونات المتاحة.

يشير بنك جي بي مورغان إلى أنه يرى فرصة لزيادة هطول الأمطار على المدى القريب، مما سيُحسّن آفاق الحصاد مع بداية موسم 25/26، الذي يبدأ في أكتوبر.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الكاكاو مرتفعة مقارنةً بالمعايير التاريخية، وهو ما قد يكون مرتبطًا بارتفاع عام في درجات الحرارة العالمية وانخفاض هطول الأمطار في مناطق الإنتاج الرئيسية.

تشير أحدث توقعات الطقس إلى ظهور هطول أمطار في كوت ديفوار، وهو ما يعتقد المتداولون أنه قد يؤدي إلى انخفاض في مراكزهم في العقود الآجلة.





تنخفض مخزونات الكاكاو حاليًا، ولكن هذا مرتبط بالتغيرات الموسمية. تنخفض المخزونات حاليًا بوتيرة مماثلة لمتوسط الخمس سنوات. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

ينخفض سعر عقود الكاكاو الآجلة المنتهية في سبتمبر بشكل واضح عن سعرها الحالي. في الماضي، كان هذا يُسبب ضغطًا هبوطيًا قصير المدى على الأسعار، ولكن عادةً ما كان يتبعه انتعاش. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

يُتداول عقد سبتمبر حاليًا بسعر أقل بكثير من عقد ديسمبر. قبل شهر واحد فقط، لاحظنا تأخرًا واضحًا بين أقرب عقدين. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

كاد سعر عقود الكاكاو الآجلة في لندن أن يلحق بسعرها في نيويورك. في الماضي، كان للارتفاعات القوية في لندن تأثير إيجابي على الأسعار في نيويورك، مع أننا لاحظنا في الأشهر الأخيرة ارتباطًا معاكسًا. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تشير موسمية السنوات الخمس والموسمية طويلة الأجل، باستثناء التغيرات الحادة في الأسعار في عامي 2023 و2024، إلى أننا نقترب حاليًا من أدنى مستوى محلي. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في عام 2024 تصرفت بشكل مختلف بعض الشيء مقارنةً بالمتوسط. وكما يتضح، فإلى جانب الانتعاش الموسمي المحتمل الحالي، ستكون اللحظة التالية لانخفاض محلي حوالي الجلسة 220 من العام. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي