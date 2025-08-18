اقرأ أكثر

الحكومة الأمريكية تتفاوض على حصة في إنتل بقيمة 10 مليارات دولار 💵📌

٩:٢٨ م ١٨ أغسطس ٢٠٢٥

تُجري شركة إنتل (INTC.US) محادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن صفقة محتملة تُحوّل جزءًا من منحة قانون رقائق الكمبيوتر (CHIPS Act) البالغة 10.9 مليار دولار، أو كلها، إلى حصة ملكية بنسبة 10%. ويُمكن أن تُقدّر قيمة هذه الحزمة بحوالي 10 مليارات دولار، مما يجعل الحكومة الأمريكية واحدة من أكبر مساهمي إنتل. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب اجتماع عُقد مؤخرًا بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، وسط جدل حول علاقات تان السابقة بشركات صينية. وارتفعت أسهم إنتل بأكثر من 8% في 14 أغسطس، لكنها انخفضت بنسبة 4.70% اليوم مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الصفقة.

يُعتبر هذا الاستثمار المُحتمل بمثابة شريان حياة لأعمال إنتل المُتعثرة، ولمشروع مصنعها الضخم المُؤجل في أوهايو، والذي كان من المُقرر أن يُصبح أكبر مركز لتصنيع الرقائق في العالم. وبينما حصلت إنتل بالفعل على منح بقيمة 8 مليارات دولار لمصانع أمريكية مُختلفة في عهد الرئيس التنفيذي السابق بات جيلسنجر، فقد تبنى الرئيس التنفيذي الحالي تان نهجًا أكثر حذرًا، حيث أبطأ وتيرة البناء وربط توسعة المصنع بالطلب الفعلي.

