اقرأ أكثر
٧:٤٩ م · ٤ فبراير ٢٠٢٦

الولايات المتحدة: أسهم الدفاع تتفوق على معاناة قطاع التكنولوجيا (04.02.2026)

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
يشهد وول ستريت جلسة تداول متباينة مع ورود موجة جديدة من تقارير أرباح الشركات الكبرى، مع ترقب تقارير هامة من شركات مثل ألفابت. وتعاني العقود الآجلة لمؤشر ناسداك (US100) من...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات