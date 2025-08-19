الولايات المتحدة: مكاسب التكنولوجيا ليست كافية، والسوق تنتظر تلميحات الفيدرالي

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة يوم الأربعاء في ظل أجواء محايدة إلى حد ما. وأظهرت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفاضات طفيفة. ويسود السوق حاليًا حالة من الترقب والانتظار، حيث يتعامل المستثمرون مع الجلسات القادمة بحذر، حيث ستكون بيانات الاقتصاد الكلي وإشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاسمة.

ويدعم التفاؤل جزئيًا بيانات سوق الإسكان التي جاءت أفضل من المتوقع. فقد ارتفعت عمليات البدء في بناء المساكن في يوليو بنسبة 5.2% على أساس شهري، مما يشير إلى استمرار النشاط في قطاع البناء.

يستعد المستثمرون لإصدارات الأرباح الفصلية من كبرى سلاسل البيع بالتجزئة الأمريكية مثل وول مارت وتارجت وهوم ديبوت. ستكون هذه البيانات مهمة لتقييم صحة المستهلك الأمريكي، الذي يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. وقد تؤثر نبرة هذه التقارير وتوقعاتها على الاتجاه المستقبلي لمؤشرات الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، ينصب الاهتمام المتزايد على ندوة جاكسون هول القادمة المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. هناك، قد يُحدد جيروم باول ومسؤولو البنك المركزي الآخرون إطار السياسة النقدية المستقبلية. وسيتم التدقيق بشكل خاص في أي إشارات تشير إلى "هبوط تدريجي" للاقتصاد الأمريكي ونهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وبيانات سوق العمل المتباينة.

في ظل هذه البيئة السوقية، قد يظل نشاط المستثمرين محدودًا إلى حين اتضاح آفاق السياسة الاقتصادية والنقدية بشكل أكبر.

مؤشر US100 (الفاصل الزمني للساعة)

في بداية جلسة يوم الثلاثاء، تعمقت انخفاضات العقود الآجلة لمؤشر US100، مُواصلةً التصحيح الذي بدأ الأسبوع الماضي. بعد محاولات فاشلة للعودة إلى الاتجاه الصعودي، اخترق السعر المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، التي كانت تُمثل مقاومة في السابق. ويشير تكوينها الحالي إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

ارتفعت أسهم إنتل ( INTC.US ) بنسبة 7% بعد الإعلان عن موافقة مجموعة سوفت بنك على شراء أسهم إنتل بقيمة ملياري دولار. وقد يؤثر هذا الدعم الاستراتيجي من المستثمرين إيجابًا على ثقة السوق بإنتل وآفاق نموها على المدى الطويل. تُعدّ إنتل واحدة من أكبر مُصنّعي أشباه الموصلات في العالم، وموردًا رئيسيًا لمعالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم، ولسوق الذكاء الاصطناعي المتنامي.

المصدر: xStation5

ارتفعت أسهم شركة بالو ألتو نتوركس (PANW.US) بنسبة 6% عقب نتائجها الفصلية التي فاقت التوقعات وتوقعاتها المالية المحسّنة لعام 2026. وتجاوزت الإيرادات القوية وأرباح السهم توقعات السوق، مما عزز ثقة المستثمرين. كما تخطط الشركة للاستحواذ على شركة سايبر آرك مقابل حوالي 25 مليار دولار، مما قد يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني. تُعد بالو ألتو واحدة من أكبر مزودي خدمات أمن الشبكات والسحابة عالميًا.

المصدر: xStation5

ارتفع سهم شركة Iovance (IOVA.US) بنسبة 6% بعد موافقة الهيئة التنظيمية الصحية الكندية على أول دواء من نوعه قائم على العلاج الخلوي لعلاج سرطان الجلد المتقدم. يمثل هذا خطوة مهمة في توسع الشركة الدولي، وقد يعزز إيراداتها من الأسواق خارج الولايات المتحدة. Iovance شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في علاجات السرطان المناعية.

المصدر: xStation5

ارتفعت أسهم هوم ديبوت (HD.US) بأكثر من 3% على الرغم من نتائج الربع الثاني التي جاءت أقل بقليل من التوقعات - حيث بلغ ربح السهم المعدل 4.68 دولار أمريكي (مقابل 4.72 دولار أمريكي متوقعة)، وبلغت الإيرادات 45.28 مليار دولار أمريكي (مقابل 45.41 مليار دولار أمريكي متوقعة).

المصدر: xStation5