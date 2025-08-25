الولايات المتحدة: وول ستريت تقلص مكاسبها بعد تصريحات باول يوم الجمعة

اتسمت بداية جلسة اليوم في وول ستريت بتشاؤم طفيف، نتيجة جني الأرباح بعد رد الفعل الصعودي يوم الجمعة على تحول باول نحو الحذر. ويُسجل أداء الشركات المرتبطة بقطاع العملات المشفرة أداءً ضعيفًا بشكل خاص اليوم. وتشمل الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع قراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والنتائج الفصلية لشركة إنفيديا.

US100 (D1)

يُتداول مؤشر راسل 2000، المُمثل بعقد US2000، اليوم بانخفاض يقارب 0.45% مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة. ويواصل المؤشر اتجاهه الصعودي الديناميكي، كما يتضح من المتوسطات المتحركة الأساسية (المتوسطات المتحركة الأساسية لـ 50 و100 و200 يوم على التوالي). ويظل مستوى الدعم الأهم للأداة هو المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق). وقد تجاوزت الأداة أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2024. المصدر: xStation 5

أخبار الشركات: