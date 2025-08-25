الولايات المتحدة: وول ستريت تقلص مكاسبها بعد تصريحات باول يوم الجمعة

اتسمت بداية جلسة اليوم في وول ستريت بتشاؤم طفيف، نتيجة جني الأرباح بعد رد الفعل الصعودي يوم الجمعة على تحول باول نحو الحذر. ويُسجل أداء الشركات المرتبطة بقطاع العملات المشفرة أداءً ضعيفًا بشكل خاص اليوم. وتشمل الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع قراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والنتائج الفصلية لشركة إنفيديا.
US100 (D1)
يُتداول مؤشر راسل 2000، المُمثل بعقد US2000، اليوم بانخفاض يقارب 0.45% مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة. ويواصل المؤشر اتجاهه الصعودي الديناميكي، كما يتضح من المتوسطات المتحركة الأساسية (المتوسطات المتحركة الأساسية لـ 50 و100 و200 يوم على التوالي). ويظل مستوى الدعم الأهم للأداة هو المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق). وقد تجاوزت الأداة أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2024. المصدر: xStation 5
أخبار الشركات:
- تشهد شركة Aehr Test Systems (AEHR.US) زيادة ملحوظة بنسبة 14% قبل افتتاح السوق، مدفوعةً بالمزيد من الطلبات على معدات اختبار أشباه الموصلات المتقدمة. وقد تلقت الشركة طلبًا لشراء ستة أنظمة Sonoma، المصممة لاختبارات فائقة الطاقة للمكونات المُجمّعة المُستخدمة بشكل رئيسي في إنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي. تؤكد الزيادة في طلبات العملاء الرئيسيين الطلب المتزايد على التقنيات الداعمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه مهم في صناعة أشباه الموصلات. تتخصص شركة AEHR في اختبار الرقائق وحلول الاحتراق، وهي ضرورية لضمان الجودة والموثوقية في إنتاج الدوائر المتكاملة المتقدمة. ويتزايد الطلب على هذه الأنظمة مع زيادة إنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب اختبارات تحمل وإجراءات دقيقة لمراقبة الجودة.
- انخفض سهم شركة أمريكان إيجل أوتفيترز (AEO.US) بنسبة 4.1% بعد أن خفض بنك أوف أمريكا توصيته من محايد إلى أداء ضعيف، مما يعكس نظرة متشائمة بشأن آفاق تعافي الشركة. خفّض محللو بنك أوف أمريكا توقعاتهم لأرباح السهم للسنة المالية 2026 بنسبة 30% إلى 0.95 دولار، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الأسعار وضعف المبيعات. ويرجع السبب إلى ضغط التعريفات الجمركية المتوقع وانخفاض الهوامش، مما سيؤثر سلبًا على ربحية الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر مراجعة الأرباح بسبب انخفاض التقييم وأساسيات الأسهم. كما خفّض بنك أوف أمريكا سعره المستهدف من 11 دولارًا إلى 10 دولارات، مؤكدًا على نهج أكثر تحفظًا في التوقعات المالية وخفض توقعات الأداء المستقبلي للشركة. ويعكس هذا بيئة سوقية صعبة لشركة أمريكان إيجل، وفترة طويلة محتملة من ضعف الأداء التشغيلي.
- تشهد الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل مايكروستراتيجي (MSTR.US -4.3%) وكوين بيس (COIN.US -2.5%) وبلوك (BLSH.US -4%)، انخفاضات تماشيًا مع انخفاض أسعار بيتكوين وإيثريوم وتغير معنويات السوق.
- تشهد شركات الأثاث، مثل آر إتش.يو إس (-8.1%) وواي فير (W.US؛ -7.5%)، انخفاضات كبيرة في أعقاب إعلان الرئيس ترامب عن تحقيق شامل في الرسوم الجمركية على واردات الأثاث إلى الولايات المتحدة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. حققت شركة نابكو لتقنيات الأمن (NSSC.US) ارتفاعًا بنسبة 16%، مدعومةً بنتائج مالية إيجابية وتجاوزها توقعات المحللين للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للربع الرابع، مما عزز مكانتها في سوق أنظمة الأمن. وارتفع سهم شركة فايتال إنرجي (VTLE.US) بنسبة 9.3% عقب أنباء عن استحواذ مُخطط له من قِبل شركة كريسنت إنرجي (CRGY.US)، التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.4%، مقابل حوالي 733 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُمثل أهمية كبيرة لقطاع الطاقة ويُشير إلى مزيد من اندماج السوق.