اقرأ أكثر
٧:٠٧ م · ٩ فبراير ٢٠٢٦

الولايات المتحدة: وول ستريت تشهد انخفاضات طفيفة في بداية الأسبوع 💡

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع بانخفاض. فقد مؤشر داو جونز 128 نقطة، أي ما يعادل 0.2%، بعد أن بلغ مستوى قياسياً بلغ 50,000 نقطة الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر ستاندرد آند...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات