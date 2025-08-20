الولايات المتحدة: سوق غامض قبل محضر اجتماع الفدرالي وجاكسون هول

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف يوم الأربعاء، مع تراجع العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 (US100) وستاندرد آند بورز 500 إلى المنطقة السلبية. ويبدو أن المستثمرين يتوخون الحذر في انتظار سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي قد تحدد مسار الأسواق على المدى القريب. ومن أبرز الأحداث المبكرة تقرير مخزون النفط الخام الأسبوعي، والذي قد يوفر نظرة ثاقبة على صحة قطاع الطاقة واتجاهات سوق السلع الأساسية على نطاق أوسع.

مع ذلك، سيكون محور الاهتمام اليوم هو صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من هذا المساء. قد يقدم هذا التقرير دلائل مهمة حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات.

ونظرًا للمستقبل، تستعد الأسواق أيضًا لإصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس، والتي ستقدم لمحة محدثة عن نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة. تُراقب هذه الأرقام على نطاق واسع كمؤشرات على الزخم الاقتصادي، وقد تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات النمو المستقبلي.

مؤشر ناسداك (H1)

تتداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) على انخفاض طفيف قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية. بعد انخفاض حاد في الجلسات الأخيرة، دخل المؤشر مرحلة استقرار قرب مستوى 23,400، مما يشير إلى توقف مؤقت لضغوط البيع. على الرسم البياني للساعة، لا تزال حركة السعر ضمن نطاق ضيق، حيث تحوم الأسعار حول المتوسطات المتحركة الأساسية قصيرة الأجل - وهي إشارة واضحة إلى أن السوق يفتقر إلى اتجاه حاسم في هذه المرحلة. يبدو أن المتداولين ينتظرون الإصدارات الاقتصادية الكلية القادمة، والتي من المرجح أن تُشكل المحفز التالي. سيكون رد فعل السوق على هذه البيانات عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان هذا الاستقرار سيتطور إلى مزيد من الانخفاضات أو يُمهد الطريق لانتعاش محتمل.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: