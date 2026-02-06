اقرأ أكثر
١٠:١٣ م · ٦ فبراير ٢٠٢٦

"الذكاء الاصطناعي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل" - الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يدلي بتصريحات متفائلة؛ أسهم الشركة ترتفع بأكثر من 7% 🚀

ارتفعت أسهم شركة NVIDIA (NVDA.US) بنسبة 7.3% اليوم عقب تصريحات الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، الذي وصف توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأنه "فرصة لا تتكرر إلا مرة...

