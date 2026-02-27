اقرأ أكثر
٢:٢١ م · ٢٧ فبراير ٢٠٢٦

التحليل الفني - DE40 (February 27, 2026)

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
مؤشر D40 الألماني (DE40 D1)   يُعاني مؤشر D40 الألماني من عدم استقرار في اتجاهه منذ فترة. ورغم صمود السعر عند مستوى الدعم 24,700، إلا أن النمط الحالي أقرب إلى التذبذب...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات