مؤشر داكس: تراجع طفيف لمؤشر DE40 قبيل لقاء ترامب - بوتن📉راينميتال تحت الضغط

تشهد المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا في معظمها، إلا أن العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40)، التي ارتفعت بنحو 0.4%، تراجعت عن أعلى مستوياتها المحلية وانخفضت. وبعيدًا عن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية، يُعدّ الاجتماع بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الحدث الرئيسي في السوق اليوم (الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش). ويتعرض قطاع الدفاع الأوروبي لضغوط قبيل اجتماع الرئيسين، حيث يبيع المستثمرون أسهم شركات الدفاع وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل وجولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا - بمشاركة أوكرانيا ودول أوروبية هذه المرة.

انخفضت أسهم شركة الدفاع راينميتال ( RHM.DE ) بنحو 3%، مما يجعلها أضعف مكون في مؤشر داكس.

واصلت أسهم تيسنكروب ( TKA.DE ) خسائرها التي تكبدتها أمس، بانخفاضها بنسبة 6% أخرى.

لا يزال قطاع الدفاع الأوروبي تحت الضغط، حيث انخفضت أسهم شركتي رولز رويس وبي إيه إي سيستمز البريطانيتين بنسبة 2.5% و1.5% على التوالي.

انخفضت أسهم شركة كونغسبيرغ غروبن، الشركة النرويجية لتوريد أنظمة الدفاع، بنحو 3%؛ كما انخفضت أسهم مجموعتي الدفاع الفرنسيتين تاليس وداسو للطيران.

في السوق الألمانية، كانت أسهم دوغلاس إيه جي، ولانكسيس، وكوينيج آند باور الأفضل أداءً.

تنتظر الأسواق الأوروبية بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية:

مبيعات التجزئة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش

الإنتاج الصناعي الساعة 1:15 بتوقيت غرينتش

مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان الساعة 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش

المصدر: xStation5

أسهم راينميتال (الفاصل الزمني D1)

تشهد أسهم راينميتال، المورد الرئيسي لأنظمة الدفاع للجيش الألماني (المدفعية، وقذائف عيار 155 ملم، والمركبات العسكرية)، انخفاضًا اليوم، ولأول مرة منذ نوفمبر 2024، تختبر المتوسط المتحرك الأسّاسي لـ 100 جلسة (EMA100، الخط الأسود). يتحرك سعر السهم داخل قناة سعرية هابطة، وأي إشارات متفائلة من اجتماع ترامب وبوتين قد تُؤدي إلى ضغوط بيع أكبر. قد يُمهّد الانخفاض دون 1500 يورو الطريق لاختبار المتوسط المتحرك الأسّاسي لـ 200 جلسة عند 1350 يورو للسهم.

المصدر: xStation5

