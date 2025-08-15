اقرأ أكثر

مؤشر داكس: تراجع طفيف لمؤشر DE40 قبيل لقاء ترامب - بوتن📉راينميتال تحت الضغط

٣:٣٣ م ١٥ أغسطس ٢٠٢٥

تشهد المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا في معظمها، إلا أن العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40)، التي ارتفعت بنحو 0.4%، تراجعت عن أعلى مستوياتها المحلية وانخفضت. وبعيدًا عن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية، يُعدّ الاجتماع بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الحدث الرئيسي في السوق اليوم (الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش). ويتعرض قطاع الدفاع الأوروبي لضغوط قبيل اجتماع الرئيسين، حيث يبيع المستثمرون أسهم شركات الدفاع وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل وجولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا - بمشاركة أوكرانيا ودول أوروبية هذه المرة.

  • انخفضت أسهم شركة الدفاع راينميتال (RHM.DE) بنحو 3%، مما يجعلها أضعف مكون في مؤشر داكس.
  • واصلت أسهم تيسنكروب (TKA.DE) خسائرها التي تكبدتها أمس، بانخفاضها بنسبة 6% أخرى.
  • لا يزال قطاع الدفاع الأوروبي تحت الضغط، حيث انخفضت أسهم شركتي رولز رويس وبي إيه إي سيستمز البريطانيتين بنسبة 2.5% و1.5% على التوالي.
  •  انخفضت أسهم شركة كونغسبيرغ غروبن، الشركة النرويجية لتوريد أنظمة الدفاع، بنحو 3%؛ كما انخفضت أسهم مجموعتي الدفاع الفرنسيتين تاليس وداسو للطيران.
  • في السوق الألمانية، كانت أسهم دوغلاس إيه جي، ولانكسيس، وكوينيج آند باور الأفضل أداءً.

تنتظر الأسواق الأوروبية بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية:

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • مبيعات التجزئة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش
  • الإنتاج الصناعي الساعة 1:15 بتوقيت غرينتش
  • مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان الساعة 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش

المصدر: xStation5

أسهم راينميتال (الفاصل الزمني D1)

تشهد أسهم راينميتال، المورد الرئيسي لأنظمة الدفاع للجيش الألماني (المدفعية، وقذائف عيار 155 ملم، والمركبات العسكرية)، انخفاضًا اليوم، ولأول مرة منذ نوفمبر 2024، تختبر المتوسط المتحرك الأسّاسي لـ 100 جلسة (EMA100، الخط الأسود). يتحرك سعر السهم داخل قناة سعرية هابطة، وأي إشارات متفائلة من اجتماع ترامب وبوتين قد تُؤدي إلى ضغوط بيع أكبر. قد يُمهّد الانخفاض دون 1500 يورو الطريق لاختبار المتوسط المتحرك الأسّاسي لـ 200 جلسة عند 1350 يورو للسهم.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات