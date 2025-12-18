اقرأ أكثر
٢:٣٥ م · ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

مؤشر DE40 المؤشرات الأوروبية تنتظر قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا 🎙️🪙

DE40
المؤشرات
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥, ١:٤٤ م

مخطط اليوم: الذهب (23.12.2025)
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٦ م

ملخص اليوم: تراجع الدولار، بينما ينتعش النفط وسط التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا (22.12.2025)
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٤ م

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في 2026
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:١٦ م

انخفض الغاز الطبيعي 5% أخرى 🛢️ 📉 تجاوزت الأحوال الجوية والإنتاج التوقعات❗️

