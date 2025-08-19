مؤشر EU50 عند أعلى مستوى له منذ مارس، ويختبر مستوى المقاومة الرئيسي 🇪🇺 📈

ارتفع مؤشر EU50 إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مارس 2025 (+0.6%) في أعقاب القمة الأمريكية الأوروبية التي عُقدت أمس، مع تداول عدد قليل فقط من أعضاء المؤشر في المنطقة الحمراء. أما الخسائر الكبيرة الوحيدة فكانت من نصيب Prosus (-0.4%)، وWolters Kluwer (-0.1%)، وSafran (-0.25%)، وDeutsche Boerse (-0.2%)، وFlutter Entertainment (-0.1%)، وAirbus (-0.2%).

سيرتبط أداء مؤشر EU50 ارتباطًا وثيقًا بتطورات محادثات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يسعى دونالد ترامب إلى عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الروسي لم يلتزم بعقد اجتماع، إلا أن أحدث تقرير لوكالة فرانس برس يشير إلى أن بوتين اقترح موسكو كمكان للقاء القمة الثلاثية القادمة.

لم يثير التقرير تفاؤلاً مفرطاً في سوق العقود الآجلة الأوروبية، ولكن التطورات الإضافية لصالح نهاية الحرب قد تساعد مؤشر EU50 على الاختراق نحو أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير.

تجاوز مؤشر EU50 لفترة وجيزة مستوى المقاومة الرئيسي عند 5500، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى الزخم اللازم للتقدم نحو أعلى مستوياته التاريخية قبل يوم التحرير. بالمقارنة مع مؤشر US500، نرى أن الأسهم الأوروبية بدأت تتخلف عن وول ستريت رغم الأداء المتفوق الذي حققته في بداية هذا العام، حيث حدّت حالة عدم اليقين بشأن التجارة والحرب الآن من قدرة المشترين على دفع المؤشر للأعلى.

