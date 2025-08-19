اقرأ أكثر

مؤشر EU50 عند أعلى مستوى له منذ مارس، ويختبر مستوى المقاومة الرئيسي 🇪🇺 📈

٩:٠٣ م ١٩ أغسطس ٢٠٢٥

ارتفع مؤشر EU50 إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مارس 2025 (+0.6%) في أعقاب القمة الأمريكية الأوروبية التي عُقدت أمس، مع تداول عدد قليل فقط من أعضاء المؤشر في المنطقة الحمراء. أما الخسائر الكبيرة الوحيدة فكانت من نصيب Prosus (-0.4%)، وWolters Kluwer (-0.1%)، وSafran (-0.25%)، وDeutsche Boerse (-0.2%)، وFlutter Entertainment (-0.1%)، وAirbus (-0.2%).

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

سيرتبط أداء مؤشر EU50 ارتباطًا وثيقًا بتطورات محادثات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يسعى دونالد ترامب إلى عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الروسي لم يلتزم بعقد اجتماع، إلا أن أحدث تقرير لوكالة فرانس برس يشير إلى أن بوتين اقترح موسكو كمكان للقاء القمة الثلاثية القادمة.

 

لم يثير التقرير تفاؤلاً مفرطاً في سوق العقود الآجلة الأوروبية، ولكن التطورات الإضافية لصالح نهاية الحرب قد تساعد مؤشر EU50 على الاختراق نحو أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير.

 

تجاوز مؤشر EU50 لفترة وجيزة مستوى المقاومة الرئيسي عند 5500، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى الزخم اللازم للتقدم نحو أعلى مستوياته التاريخية قبل يوم التحرير. بالمقارنة مع مؤشر US500، نرى أن الأسهم الأوروبية بدأت تتخلف عن وول ستريت رغم الأداء المتفوق الذي حققته في بداية هذا العام، حيث حدّت حالة عدم اليقين بشأن التجارة والحرب الآن من قدرة المشترين على دفع المؤشر للأعلى.
 
المصدر: xStation5
share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات