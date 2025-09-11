ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡
تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...
يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
الساعة 16:00 - مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر الأوضاع الراهنة: 61.2 (التوقعات: 61.3؛ السابق: 61.7) التوقعات: 55.9 (التوقعات:...
تستعد شركة إنفيديا (NVDA.US) لتقليص جهودها لتطوير خدمة DGX Cloud، والتي كانت تهدف إلى منافسة خدمات أمازون ويب. ووفقًا لتقارير موقع The Information، تُقلل...
تشهد الأسواق المالية الأوروبية اليوم موجة من التشاؤم. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر DE40 بأكثر من 0.4%، بينما انخفض مؤشر EU50 بأكثر من 0.8%. كما سجلت العقود...
ارتفعت العقود الآجلة للنفط (النفط) اليوم بأكثر من 2%، مدفوعةً باحتمالية الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا المطولة...
لن تشهد جلسة التداول اليوم في أوروبا والولايات المتحدة بيانات اقتصادية كلية رئيسية، ولكن من أهمها القراءة الأولية لشهر سبتمبر لمسح جامعة ميشيغان، والمقرر...
إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة على أساس سنوي الفعلي 0.2% (السابق 0.0%) إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي -1.3% (التوقع 0.1%، السابق...
بعد مكاسب الأمس، استقرت أسواق الأسهم في ساعات الصباح، مع تذبذب طفيف في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية، حيث تحركت ضمن نطاق ضيق يتراوح بين...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.80% ليصل إلى 6,590 نقطة، وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.70% متجاوزًا مستوى 24,000...
ارتفعت عملة البيتكوين اليوم بنسبة 0.5% إضافية، متجاوزةً 114 ألف دولار أمريكي، ومقتربةً من مستوى مهم قرب 115 ألف دولار أمريكي. تراجع الدولار الأمريكي بعد...
رتّب تحالف تقوده وحدة “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” (GIP) التابعة لشركة “بلاك روك”، حزمة تمويل تقارب 10 مليارات...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) اليوم بنحو 1.3%، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 22 أغسطس. يدعم المؤشر مكاسب أسهم الشركات...
تغير معامل تركيز الغاز الطبيعي (BCF) من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA): 71 مليار دولار (توقعات 68 مليار دولار، السابق 55 مليار دولار)
ارتفاع طفيف في التضخم، وانتعاش قوي في طلبات إعانة البطالة كما كان متوقعًا، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى 2.9% على أساس سنوي...
