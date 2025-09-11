مبيعات التجزئة السويسرية أقل من التوقعات
الساعة ٨:٣٠ بيانات مبيعات التجزئة من سويسرا: ٠.٧٪ (المتوقع: ٣.٦٪، السابق: ٣.٨٪، المراجعة: ٣.٩٪)
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
واصل الذهب ارتفاعه القوي يوم الاثنين، 1 سبتمبر، بعد إغلاق قياسي عند مستوى 3,552 دولارًا للأونصة يوم الجمعة الماضي. ويتم تداول المعدن حاليًا بالقرب من 3,580...
لا يُصادف اليوم الأول من سبتمبر عودة المدارس فحسب، بل يُمثل أيضًا نهاية غير رسمية للعطلة الصيفية للعديد من المشاركين في السوق. كان موسم العطلات الماضي...
قضت محكمة استئناف في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، وتحديدًا تلك المفروضة على كندا...
اختتمت جلسة التداول الأوروبية على انخفاض، مع سيطرة البائعين منذ البداية تقريبًا. انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6% تقريبًا، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي...
ارتفعت الفضة (SILVER) اليوم بنحو 2% لتصل إلى 39.70 دولارًا للأونصة، مدعومةً بارتفاع أسعار الذهب وضعف مؤشر الدولار الأمريكي. ولم يجد الدولار دعمًا حتى بعد...
ارتفعت العقود الآجلة لذرة شيكاغو (CORN) اليوم، حيث توقعت جولة المحاصيل التي نظمها "برو فارمر" إنتاجًا أقل من تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية،...
يشهد الذهب سلسلة مكاسب قوية على مدار أربعة أيام متتالية، بما في ذلك جلسة اليوم. ويتجاوز الذهب أعلى مستوياته المسجلة في يوليو، ويختبر حاليًا ذروة منتصف...
يبدأ شهر سبتمبر بسلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية التي قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا في الأسواق العالمية. وبينما يبدأ الأسبوع بهدوء بسبب عطلة عيد...
تراجعت معنويات سوق العملات الرقمية اليوم، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار أمريكي، متأثرًا بموجة بيع مكثفة في وول ستريت، حيث قادت أسهم التكنولوجيا...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1%. وكانت شركتا نفيديا (NVDA.US) وأوراكل (ORCL.US) من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفضتا بنسبة 3% و4%...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.9%, المتوقع:4.9%, الفعلي: 4.8% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة الأمريكية أمس عند أعلى مستوى تاريخي له. وحافظ المستثمرون على بعض تفاؤلهم الذي ساد أمس، حيث ارتفعت المؤشرات قبل الافتتاح. ارتفع...
الساعة 14:30 - التغير في الناتج المحلي الإجمالي الكندي: الناتج المحلي الإجمالي الأساسي (على أساس سنوي): 0.9%، المتوقع: 1.3%، السابق: 1.2% الناتج...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.1%, الفعلي: 2.2% مؤشر أسعار المستهلكين...
انخفضت الأسهم الأوروبية نتيجةً لبيانات اقتصادية ألمانية ضعيفة، وموجة بيع مكثفة لأسهم البنوك في المملكة المتحدة، مدفوعةً بتجدد الدعوات لفرض ضريبة أرباح...
بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي جلسة اليوم بضعفٍ طفيف، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الألمانية الضعيفة وانخفاض تضخم المنتجين (أو بالأحرى، الانكماش). انخفضت...
من أبرز البيانات التي ستصدر خلال جلسة اليوم تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة. وباعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي،...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس على مكاسب، على الرغم من أن تداول العقود الآجلة يشير إلى تراجع متوقع. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.32%، ومؤشر...
