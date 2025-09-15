البيتكوين يمدد عمليات البيع في نهاية الأسبوع ويتبع أسواق التمويل التقليدي 📌✂️
انخفض سعر البيتكوين في ساعات التداول الصباحية إلى 74,500 دولار أمريكي. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية التقليدية ردًا...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
انخفض سعر البيتكوين في ساعات التداول الصباحية إلى 74,500 دولار أمريكي. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية التقليدية ردًا...
08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - مؤشر ثقة المستثمرين من سينتكس لشهر أبريل: الفعلي -19.5، والتوقعات -9، والسابق -2.9 9:00 صباحًا بتوقيت...
يتصدر الفرنك السويسري (USDCHF: -1.5%) قائمة عملات مجموعة العشرة اليوم، حيث يتجه المستثمرون لبيع الدولار الأمريكي وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد...
شهد سهم “أرامكو السعودية” انخفاضا حادا خلال بداية أول جلسات هذا الأسبوع، إذ سجل السهم خسائر بلغت 5.48% ليتراجع إلى مستوى 24.86 ريال، مسجلاً...
لم تشهد الأسواق أي هدوء خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد عزز رد الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية احتمال تدهور العلاقات التجارية الدولية....
لم تهدأ اضطرابات السوق الناجمة عن جنون ترامب بشأن الرسوم الجمركية بعد، لذا قد تطغى التعليقات والمفاوضات الجارية في البيت الأبيض على بيانات الاقتصاد الكلي...
06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر فبراير: الإنتاج الصناعي الألماني: الفعلي -1.3% على أساس شهري؛ المتوقع...
أدى الرد الصيني على الرسوم الجمركية يوم الجمعة إلى تعميق موجة البيع في وول ستريت (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -6%، داو جونز: -5.5%، ناسداك: -5.8%، راسل...
لا تُظهر عمليات البيع المكثفة التي أثارتها الرسوم الجمركية الانتقامية أي علامات على التباطؤ، وانخفضت المؤشرات الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها...
أدى تصاعد الحرب التجارية العالمية إلى تراجع آخر قراءات الاقتصاد الكلي. حاليًا، ينصب اهتمام السوق بالكامل على وضع التجارة العالمية والتعريفات الجمركية "الانتقامية"...
ارتفعت أسهم شركة نايكي (NKE.US) بنسبة 4.7% بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن "مكالمة بناءة" مع الأمين العام الفيتنامي تو لام، الذي أعرب عن اهتمامه...
بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمره الصحفي، معلقًا على التوقعات الاقتصادية الأمريكية، بعد يومين من إعلان ترامب عن رسوم جمركية انتقامية. ينعقد...
تسارعت موجة البيع بسبب الرسوم الجمركية مع خفض توقعات النمو. رد الصين الانتقامي يُثقل كاهل أسهم التكنولوجيا والتمويل والسلع الاستهلاكية. بيانات الوظائف...
انخفض سعر النحاس بنسبة 6.5% خلال الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024 عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%. ويتزايد قلق السوق من تباطؤ اقتصادي عالمي...
الساعة ١٢:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر مارس: معدل المشاركة: ٦٥.٢٪ فعلي؛ ٦٥.٣٪ سابقًا؛ التغير في التوظيف الكامل: -٦٢.٠ ألف...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن...
الوضع العام للسوق: انخفضت أسعار الأسهم الأوروبية بشكل حاد بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بنسبة 34%، مما يُنذر بتوسع حرب...
لا تزال معنويات وول ستريت سلبية للغاية بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة. تشهد عقود الفروقات...
العقود الآجلة على مؤشرات وول ستريت انخفضت بقوة، مع قيادة US2000 لعمليات البيع (-4.1٪)، وUS100 (-3.1٪) وانخفاض كبير بين US500 وUS30 (2.5٪ على التوالي)....
اليوم، الساعة 2:30 مساءً، سنتعرف على تقرير التوظيف الأمريكي (NFP). في الظروف العادية، يُعد هذا التقرير من أهم التقارير لهذا الشهر. إلا أن هذا التقرير قد...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم