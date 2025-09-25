اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75   ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...

المزيد

عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...

المزيد

صفقة أدنوك – كوفيسترو تقترب من الضوء الأخضر الأوروبي رغم التحديات التنظيمية

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل.   وبحسب...

المزيد

١٨ أغسطس ٢٠٢٠
١٧ أغسطس ٢٠٢٠
٧ أغسطس ٢٠٢٠
٦ أغسطس ٢٠٢٠

تقويم السوق

تحركات الأسواق

 

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات