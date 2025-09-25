حصاد الأسواق
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.52٪ وسجل أعلى مستوى جديد على الإطلاق للمرة 31 هذا العام. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64٪ وأغلق مؤشر Dow Jones مرتفعًا...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
المزيد
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.52٪ وسجل أعلى مستوى جديد على الإطلاق للمرة 31 هذا العام. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64٪ وأغلق مؤشر Dow Jones مرتفعًا...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.373 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو ، بعد انخفاض قدره 10.612 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات ISM الأمريكي غير التصنيعي إلى 58.1 في يوليو من 57.1 في الشهر السابق ، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت 55.0. أظهرت القراءة...
صدر تقرير التوظيف ADP لشهر يوليو في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت بريطانيا ، وكان من المتوقع زيادة قدرها 1.2 مليون وظيفة. ومع ذلك ، أظهر التقرير زيادة...
ارتفعت أسعار النفط اليوم لكلا من خام برنت (النفط) وغرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بعد أن أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي (API) يوم أمس انخفاضًا حادًا في المخزونات....
تجاهل الأسواق مرة أخرى مشكلات مثل جائحة فيروس كورونا أو التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين حيث يُظهر موسم الأرباح أن الربع الثاني لم يكن سيئًا...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36٪ وناسداك بنسبة 0.35٪ وداو جونز بنسبة 0.62٪. ترتفع المؤشرات من الصين وكوسبي ونيفتي بينما انخفضت مؤشرات S & P...
استمرارتفاع سعرالذهب وتجاوز مستوى 2000 دولار. قد يستمر ارتفاع الذهب خاصة إذا كانت هناك جولة أخرى من التيسير الكمي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي...
توصية من بنك ت.د. على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق):105.92 هدف:104.00 وقف الخسارة:...
توصية من بنك نورديا على زوج EURCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.0787 هدف: 1.1200 وقف الخسارة: 1.0480 يوصي...
بالنظر إلى زوج GBPUSD من وجهة نظر فنية ، يمكننا أن نرى أن السعر قريب من الدعم الرئيسي. يقع الحد الأدنى لهيكل 1: 1 بالقرب من مستوى 1.30. إذا تمكن المشترون...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.72٪ ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز 0.89٪ ، و ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.80٪. ناسداك أغلق عند أعلى مستوياته في التاريخ (10،902...
خفضت أحدث توقعات الطقس إلى النصف انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. واليوم ، ارتفع السعر بما يزيد عن 13٪ وهو تجاوز دولارين . كان السعر عند...
ارتفع مؤشر PMI التصنيعي ISM إلى 54.2 في يوليو من 52.6 في الشهر السابق. كانت قراءة اليوم أعلى من توقعات السوق عند 53.6. تفوق مؤشر ISM التصنيعي على...
تعافى مؤشر S&P 500 (US500) من التصحيح الأخير. وجد المؤشر الأمريكي الدعم عند مستوى 3200 نقطة الأسبوع الماضي وتمكن من الصعود مرة أخرى إلى أعلى مستوى...
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) لليوم الثالث على التوالي. حتى الآن لم يكن الانخفاض حادًا ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى نهاية فترة توطيد الأسعار. لم...
ارتفعت المؤشرات الصينية مع مؤشر نيكي بينما تراجعت مؤشرات Nifty و S & P / ASX 200. يقال أن ترامب يمنح مالك TikTok 45 يومًا للتوصل إلى اتفاقية ....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم