GBPUSD - توصية من البنك السويدي SEB
توصية من البنك السويدي SEB على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق):1.3150 هدف:1.2550 وقف...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
أعلنت أربع شركات كبيرة في مجال التكنولوجيا عن أرباح للربع الثاني بعد إغلاق يوم أمس. هذه نظرة عامة على تقارير الأرباح من أمازون(AMZN.US) و Alphabet (GOOGL.US)...
ارتفع سعر البن بنسبة 1.7٪ اليوم، بينما ارتفع هذا الشهر بالفعل بأكثر من 16٪. ويرتبط ارتفاع الأسعار الأخير بارتداد الريال البرازيلي. علاوة على ذلك ، فإن...
كان يوم الخميس مضطربًا للغاية في الأسواق المالية مع انخفاض الدولار الأمريكي ومعظم مؤشرات الأسهم التي تراجعت بسبب مخاوف من وباء COVID وتعليقات ترامب على...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.85٪ ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.43٪. ارتفعت المؤشرات الصينية بشكل طفيف في...
صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من عام 2020 اليوم في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. أظهرت البيانات تقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 32.9٪...
انخفضت العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي بشكل طفيف قبل بداية الجلسة الأمريكية. بالنظر تقنيًا إلى مخطط داو جونز (US30) ، يمكننا أن نرى أن السعر قد وصل إلى دعم...
تم نشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2020 في ألمانيا في تمام الساعة 9:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني. وتوقع التقرير انخفاضًا بنسبة 9٪ على...
الزيادة المستمرة في حالات Covid-19 العالمية والقمم الجديدة في الحالات اليومية تضغط على الأسهم الأوروبية. تراجعت أسواق القارة القديمة بعد افتتاح الجلسة....
الفضة هي واحدة من الفائزين الكبار في يوليو بفضل مكاسب المعادن الثمينة بمساعدة ضعف الدولار وسياسات البنك المركزي. وبينما أكد الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.24٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.61٪ ومؤشر ناسداك بنسبة 1.35٪. حقق كل من S & P / ASX 200 و Kospi مكاسب بينما...
قررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ترك أسعار الفائدة دون تغيير. كان القرار بالإجماع. تم تمديد خطوط صرف العملات حتى نهاية الربع الأول من عام 2021. قال...
توصية من بنك سوسيتيه جنرال على زوج NZDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 69.84 هدف: 64.00 وقف الخسارة:...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقرير مخزون النفط في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت بريطانيا. مخزونات النفط: -10.6 مليون برميل مقابل + 0.3 مليون برميل مخزونات...
الفضة كانت أسعار المعادن الثمينة متقلبة للغاية مؤخرًا. ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى أعلى مستوياتها السنوية والتي كانت أيضًا أعلى مستوى في تاريخ الذهب....
تمكن الاحتياطي الفيدرالي من دعم الأسواق في مارس ومنذ ذلك الحين اعتمد المستثمرون على البنك المركزي الأمريكي لزيادة المعنويات. القرار الساعة 19:00 بتوقيت...
تداول زوج USDJPY مؤخرًا في اتجاه هابط. اخترق الزوج مستوى الدعم الرئيسي عند 106.00 يوم الاثنين وطالما أن السعر أقل ، فإن الدببة أقوى. مع ذلك ، بالنظر...
