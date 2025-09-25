حصاد الأسواق
• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ ، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ ، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.3٪. • انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.95٪ ،...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
ماكدونالدز كورب (MCD.US) هي من بين الشركات التي نشرت نتائجها الفصلية اليوم. باعتبارها واحدة من أشهر سلاسل الوجبات السريعة في العالم ، كان المستثمرون متشوقون...
يقوم US100 بتصحيح هابط محلي. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم البياني M15 ، يمكن أن نرى أن الحركة الهابطة قد توقفت عند الدعم اليومي الرئيسي ، الذي يتميز بالحد...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.74٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.43٪ ومؤشر ناسداك بنسبة 1.67٪. انخفض مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بينما ارتفعت مؤشرات...
تراجعت أسهم الشركة الأمريكية للطاقة الكهربائية (AEP.US) بعد أن كشف تقرير كولومبوس ديسباتش أن مجموعة تمولها الشركة خصصت 350 ألف دولار للحملات في قلب قضية...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج EURUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.1380 هدف:...
تم تداول البيتكوين في اتجاه جانبي محلي مؤخرًا. ومع ذلك ، بدأت العملة المشفرة الرئيسية حركة صاعدة قوية في أواخر الأسبوع الماضي. تستمر الحركة اليوم ولكن...
يستمر ارتفاع المعادن الثمينة يوم الاثنين مع بلوغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق (أعلى من مستوى 2011 عند 1912 دولارًا). ومع ذلك ، فإن الفضة هي التي تجذب...
ارتفاع مؤشر S & P / ASX 200 و Kospi بنسبة 1٪ في حين انخفضت المؤشرات الصينية Nikkei و Nift العقود الآجلة على المؤشرات الأوروبية والأمريكية...
وصلت أسعار الذهب إلى 1900 دولار للأوقية يوم الجمعة ، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1،920 دولار الذي تم الوصول إليه في سبتمبر 2011. هذا الأرتفاع...
استسلم الثيران هذا الأسبوع بعد حركة صاعدة كبيرة. ومع ذلك ، بالنظر إلى مؤشر التكنولوجيا الأمريكي من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة أنه وصل مرة أخرى إلى الدعم...
أظهرت النسخة الألمانية والفرنسية من بيانات مؤشر مديري المشتريات فلاش لشهر يوليو ارتفاع. في حين أظهرت القراءة الفرنسية وتيرة قوية للغاية في مؤشرالخدمات...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.23٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.31٪ ، بينما انخفض مؤشر ناسداك 2.29٪ انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.2٪ ،...
سجلت شركة ويرلبول (WHR.US) أرباحاً بقيمة 2.15 دولار للسهم الواحد في الربع الثاني ، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 1 دولار للسهم الواحد. تجاوزت الإيرادات...
كما كان متوقعا ، قرر البنك المركزي لجنوب أفريقيا تخفيض أسعار الفائدة. النسبة الرئيسية الآن 3.5٪ ، مقارنة بـ 3.75٪ السابقة. يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة...
بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين للبطالة 1.42 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو ، بعد 1.3 مليون في الفترة السابقة ، ليصل إجمالي الطلبات إلى ما يقرب من 52.7...
تم تداول UK100 مؤخرًا في اتجاه جانبي. طالما بقي الموشر بين 6،290 و 5،960 ، يبدو أن استمرار التداول في النطاق هو السيناريو الأساسي. يمكن أن يشير الاختراق...
